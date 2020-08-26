Случилось чудо. Кто и как будет работать в Алтайском крае за миллион рублей по программе «Земский учитель»

Программа «Земский учитель» стартовала в России этом году. Конкурсный отбор в Алтайском крае прошли 44 педагога из 13 регионов. Они уже познакомились со школами, многие за лето успели переехать и 1 сентября приступят к работе. Министр образования Алтайского края Максим Костенко говорит, что теперь кадровый вопрос с педагогами разделится на эпохи до и после программы «Земский учитель».

Кто откуда

Всего Алтайский край подал 177 заявок на «Земского учителя». К удивлению, претендентов оказалось почти вдвое больше. Участников ждал серьезный конкурсный отбор. Для того чтобы участвовать в программе, достаточно иметь диплом о среднем профессиональном или высшем педагогическом образовании. На момент подачи документов учителю должно быть меньше 55 лет.

Отбор также предполагает, что участник в текущем учебном году не работал учителем в общеобразовательных организациях в селах или городах с населением до 50 тыс. человек в Алтайском крае.

Дополнительные баллы начислялись за повышенную квалификацию, второе образование и прочие плюсы, а также за то, какое именно место выберет учитель для работы: чем отдаленнее село, тем больше шансов на победу. В любом случае население села или города не должно превышать 50 тыс. человек.

Школа. Земский учитель. Заринский район. Анна Зайкова.

Семерых участников программы ожидают школы Романовского района, по три учителя появится в Завьяловском и Заринском, в Алейском, Калманском, Кытмановском, Немецком национальном, Троицком и Усть-Калманском районах — по два педагога.

По одному учителю отправится в Быстроистокский, Волчихинский, Ельцовский, Залесовский, Змеиногорский, Зональный, Крутихинский, Павловский, Рубцовский, Смоленский, Солтонский, Солонешенский, Топчихинский и Усть-Пристанский районы. А также три педагога уедут в город Белокуриху и два в Яровое.

В списке победителей претенденты из 13 регионов России. Конечно, больше всего педагогов из Алтайского края (23 человека). Из Новосибирской области девять человек, Красноярского края — два, по одному из Краснодарского края, Томской, Омской, Саратовской, Самарской областей, республик Алтай, Тыва, Бурятия, Башкортостан, Саха.

Школа. Михаил Хаустов

Что дает программа

Главный плюс программы и мотивация в ней участвовать — единовременная выплата в 1 млн рублей. Примечательно, что она не облагается налогом, и учителя вправе сами решить, куда потратить деньги.

За это педагог обязан трудоустроиться в общеобразовательную организацию края на предложенную вакансию, переехать в сельский населенный пункт или город по месту трудоустройства и работать в течение не менее пяти лет со дня заключения договора с нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

Выплаты в 1 миллион рублей участники программы получат, когда заключат трудовые договоры. Все начисления должны быть сделаны до 1 декабря 2020 года.

Помимо заветного миллиона в районах края предлагают еще много важных «плюшек». Правда, достанутся они только молодым педагогам, которые в текущем году выпускаются из вузов и ссузов.

Шарчинская средняя школа Тюменцевского района Алтайского края. Станислава Сазонова

Так, в 69 муниципальных образованиях предлагают выплату единовременных пособий из средств местных бюджетов. Она составляет от 10 до 100 тыс. рублей. В 32 образованиях предусмотрена компенсация аренды жилья. Устроившимся в сельские школы также компенсируют плату за коммунальные услуги.

В некоторых муниципалитетах гарантируют трудоустройство супруги или супруга земского учителя и, конечно, место в детском саду для детей.

Для новых учителей разработали специальную программу научно-методического и психологического сопровождения. Адаптацией займется Алтайский институт работников образования.

Помимо очевидной материальной выгоды в программе «Земский учитель» есть и другие плюсы. Министр образования Алтайского края Максим Костенко говорит, что у каждого участника был свой резон ехать в отдаленные села: «Среди них есть не только молодые педагоги, но и уже зрелые люди. Они говорят, что устали жить в больших городах и хотят сельского уюта и гармонии. Многие рассматривали климатические и географические особенности региона. Для многих важно, что это будет небольшая школа, где немного детей».

Волчихинская школа. Анна Зайкова

Быстро решать проблемы

По словам министра, 44 педагога — это немного, если брать во внимание все существующие вакансии в системе образования региона. На 1 июля насчитывалось более 700 вакантных должностей. К 1 сентября остаются незакрытыми 25 мест, с учетом уже вновь прибывших земских педагогов.

«Это, конечно, эпохальное историческое событие, — говорит Костенко. — Кадровый вопрос разделится на до и после первых земских учителей. Нам поступило более 800 предварительных заявок. В итоге пакеты документов подали более 300 учителей».

Министр рассказал, что для всех 44 участников программы создан специальный рабочий чат. Это сделано для того, чтобы сотрудники министерства быстро узнавали обо всех сложностях, проблемах адаптации, организационных вопросах и оперативно их решали.

«Мы понимаем, что будут сложности, — сказал министр. — Все дефициты и проблемы нужно быстренько решать. Мы хотим, чтобы учителя, приехавшие из других регионов, адаптировались и чувствовали себя как дома. Мы всеми силами будем этому содействовать».

Школа. Михаил Хаустов

Ждали с замиранием сердца

Закрытие вакансии учителя начальных классов в Большетихинской начальной школе заместитель главы администрации Солонешенского района Галина Захарова называет не иначе как чудом.

«Мы ждали итогов конкурса с замиранием сердца. В селе уже очень давно нет учителя. У нас, конечно, прекрасная природа, но она же и проблема, — говорит Захарова. — Село Большая Тихая расположено в 45 километрах от райцентра через два крутейших настоящих горных перевала. Это крошечный населенный пункт, там чуть больше 70 жителей. 1 сентября в первый класс пойдут всего шесть учеников, еще четыре пока подрастают».

Один из водопадов на реке Шинок в Солонешенском районе. vk.com/altaionline

Юлия Скорых переезжает из Барнаула в труднодоступную Большую Тихую. «А пока она в процессе переезда, и мы шуршим потихоньку, — говорит замглавы района. — Дело в том, что в селе нет стационарной телефонной связи. Представляете, куда едет человек? Прямо декабристка. А кроме того, там никогда не было водопровода. Когда узнали, что будет учитель, оперативно пробурили скважину, теперь в школе есть вода».

Лауреат премии Титова, учитель истории Геннадий Иванов считает, что сельский педагог — это всегда миссионер.

«Сельская школа — это не место ссылки, а место реализации своих возможностей, — убежден он. — Участие в такой работе поможет раскрыть все способности, в том числе в сфере просветительства. Любой педагог будет успешным, если не станет замыкаться в своем классе, а будет активно сотрудничать с коллегами и жителями села. А успех учителя — это прежде всего успехи тех, кого он учит».