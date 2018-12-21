Смурфики против: прокуратура накажет новосибирскую школу, где выгнали синеволосую девочку

Как сообщает Сиб фм, после того, как о случившемся в школе сообщили в соцсетях, прокурор Бердска Роман Сиван проверил данные сведения, однако они в итоге не подтвердились.
«Однако прокуратурой города в образовательном учреждении выявлен локальный нормативный правовой акт — „Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся“, утвержденное приказом директора школы еще в декабре 2014 года. Оказалось, что некоторые положения (4 пункта) приказа не соответствуют требованиям законодательства об образовании, Конституции Российской Федерации, а также ущемляют права учащихся», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В этом положении у школы были свои требования к маникюру, макияжу и ношению пирсинга. Они, как отметили в прокуратуре, противоречат Всеобщей декларации прав человека, Конституции Российской Федерации и законодательству об образовании.
Также закону противоречит и правило, по которому учеников могли не пускать на занятия, если они пришли не в школьной одежде.