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Образование
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Смурфики против: прокуратура накажет новосибирскую школу, где выгнали синеволосую девочку

Прокуратура Новосибирской области проверила устав бердской школы № 9, где в конце ноября выгнали шестиклассницу из-за голубого оттенка волос. После случившегося школьница боялась ходить на уроки. Интернет-сообщество региона неоднозначно восприняло инцидент. Часть людей, вставших на защиту девочки и ее мамы, даже прозвали себя смурфиками.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

Как сообщает Сиб фм, после того, как о случившемся в школе сообщили в соцсетях, прокурор Бердска Роман Сиван проверил данные сведения, однако они в итоге не подтвердились.

«Однако прокуратурой города в образовательном учреждении выявлен локальный нормативный правовой акт — „Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся“, утвержденное приказом директора школы еще в декабре 2014 года. Оказалось, что некоторые положения (4 пункта) приказа не соответствуют требованиям законодательства об образовании, Конституции Российской Федерации, а также ущемляют права учащихся», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов


В этом положении у школы были свои требования к маникюру, макияжу и ношению пирсинга. Они, как отметили в прокуратуре, противоречат Всеобщей декларации прав человека, Конституции Российской Федерации и законодательству об образовании.

Также закону противоречит и правило, по которому учеников могли не пускать на занятия, если они пришли не в школьной одежде.

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