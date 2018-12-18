Минобр: в Алтайском крае разработают пилотный проект по противодействию травле в школах

Министерство образования разрабатывает комплекс мер по предупреждению насилия в школах. Об этом рассказал глава ведомства Максим Костенко, отвечая на вопрос, чем закончилось дело о травле ученика барнаульской школы № 101.

«101-я школа стала примером того, как может возникать серьезная проблема, если вовремя ее не увидеть и не отнестись к ней серьезно», — сказал Костенко.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства школы. Директор лицея привлечен к дисциплинарной ответственности.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Пока невозможно сказать, кто там прав, а кто виноват. Но ясно одно — давно мы не подходили серьезно к вопросу обеспечения безопасности детей в школе. Сейчас главная задача — не остановить учебно-воспитательный процесс в лицее: там 1800 детей. До конца года будет принят комплекс мер по личной безопасности в школах. В частности, нормативные акты по разным видам воспитательной психологической работы, вплоть до инструктажа, как реагировать, если кому-то становится известно о травле.

Для родителей, учеников и учителей проведут семинары и тренинги по противодействию травле в школах. В ближайшие три года такими занятиями планируется охватить все учебные заведения края.

Подросток. Насилие. СС0

По словам министра, в России кейсов для решения этой проблемы нет, и Минобр руководствовался зарубежным опытом. Алтайский край будет одним из первых регионов, где будет опробироваться модель безопасности учащихся в школах. Новые методические рекомендации будут расширены и внедрены со следующего года.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Говорят: нас тоже, но все мы выросли, и руки-ноги у нас целы. Не надо отмахиваться от этой проблемы. Она может родиться где угодно: в школе, на улице, в семье. И надо признать, что детство у нас теперь не дворовое, а цифровое. В этом тоже есть свои угрозы.

Проблему травли в школах не может решить только психолог: в 200 школах края не хватает педагогов такой специальности, но 101-й лицей — одно из немногих учреждений, где работают два штатных психолога.

«Школа должна быть более открыта для всех субъектов образовательных отношений — к родителям, к детям, к своим сотрудникам, в конце концов, более чувствительно относиться к изменениям запросов, — считает Костенко. — И школа должна быть максимально безопасна, а для этого нужно создавать условия».

В 2018 году более 200 млн рублей краевого бюджета направили на обеспечение инфраструктурной и физической безопасности в образовательных организациях. В следующем году эту программу «продолжат с не меньшим объемом финансирования».