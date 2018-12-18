Министр образования Алтайского края прокомментировал повышение зарплаты учителей в 2019 году

Структуру заработной платы педагогов пересмотрят в 2019 году: учительский оклад должен составлять не менее 70% от зарплаты, остальные 30% — стимулирующие выплаты. Однако это федеральная рекомендация, которая в каждом регионе будет принята по-своему, исходя из возможностей. Об этом на пресс-конференции рассказал министр образования Алтайского края Максим Костенко.

В первом полугодии 2018 года средняя зарплата учителя составляла 22 тыс. рублей. Такие данные приводит Росстат. По данным краевого профсоюза работников народного образования и науки, для того, чтобы получить такую зарплату, учителю надо работать на 1,5 ставки.

Действующая система оплаты труда основана на так называемом ученико-часе. Базовая часть зарплаты рассчитывается исходя из количества учеников. Чем их больше, тем больше получает учитель. Это приводит к существенным разрывам в зарплатах городских и сельских педагогов. Последние едва дотягивают до МРОТ.

Для Алтайского края это особенно актуально, поскольку доля сельского населения составляет 46% против 20% общероссийских. По данным Минобра, 63% школ в крае — малокомплектные, в них трудятся около 7,5 тыс. педагогов.

Снижение зарплаты педагогов часто связано со стимулирующими выплатами. «Когда мы получаем сигнал о том, что в том или ином муниципалитете учителю сократили зарплату, анализ показывает, что там сам муниципалитет, а иногда и директор школы по каким-то причинам принимает решение о невыплате стимулирующей части», — рассказал Костенко.

По схеме, которую планируется внедрить в 2019 году, базовая часть зарплаты педагогов составит 70% независимо от количества учеников.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Зарплата педагогов — это краеугольный камень и вопрос номер один. Мы предполагаем, что окладная часть вырастет не меньше чем в полтора раза. Фонд оплаты труда вырастет на 11% в 2019 году. Однако, это не окончательное решение, а предложение, которое еще обсуждается.

По словам министра, в обсуждении повышения зарплат отдельной строкой фигурирует увеличение доплат за классное руководство. Сейчас эта сумма в Алтайском крае составляет чуть больше 500 рублей.

Максим Костенко сказал, что вопрос повышения оплаты труда для учителей и пересмотра самой системы начислений будет решен в первом квартале 2019 года. «Не хотелось бы забегать вперед, чтобы не обмануть ожидания», — подчеркнул министр.