Власти хотят повысить оклад алтайским учителям

Оклад работников образования в Алтайском крае должен составлять не менее 70% в общей структуре зарплаты, заявил министр образования региона Максим Костенко на встрече с председателем краевого парламента Александром Романенко. Глава минобра подчеркнул, что нужно менять структуру оплаты труда педагогов.

Костенко и Романенко обсудили перспективы повышения зарплат работников образования.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Первое, что мы должны, — определить и проанализировать всю структуру заработной платы. Второе — выделить зоны риска, связанные с особенностями муниципалитетов и спецификой различных категорий работников образований. Так, работники дополнительного образования вызывают у нас наибольшую тревогу и опасение. И завершающий этап — переформатирование самой модели оплаты труда педагогов.

Зарплата педагога складывается из трех частей: гарантированной базовой ставки (оклада), компенсационных и стимулирующих выплат. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении размера окладной части так, чтобы она составляла не менее 70% от всей выплаты.

По мнению Романенко, это позволит также уйти от серьезного дисбаланса в оплате труда учителей из крупных городских и сельских малокомплектных школ, когда зарплаты педагогов значительно разнятся из-за количества учеников в классах.

Напомним, ранее министр финансов края Владимир Притупов также сообщил altapress.ru, что власти ведут работу по увеличению базовой части зарплат бюджетников.

Директор одной из сельских школ подтвердила altapress.ru, что дисбаланс в зарплатах у городских учителей и их педагогов действительно есть — преимущественно за счет меньшей стоимости часа и меньшего же числа учеников.

Добавим, что 30 ноября депутат Барнаульской гордумы, директор ДЮСШ «Рубин» Александр Ельников на сессии сообщил, что по поводу зарплат педагогов нужно «бить в набат».

Александр Ельников ,

директор ДЮСШ «Рубин», депутат Барнаульской гордумы: