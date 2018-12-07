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Образование
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Власти хотят повысить оклад алтайским учителям

Оклад работников образования в Алтайском крае должен составлять не менее 70% в общей структуре зарплаты, заявил министр образования региона Максим Костенко на встрече с председателем краевого парламента Александром Романенко. Глава минобра подчеркнул, что нужно менять структуру оплаты труда педагогов.

Школа.
Школа.
СС0

Костенко и Романенко обсудили перспективы повышения зарплат работников образования.

Максим Костенко,
министр образования Алтайского края:

Первое, что мы должны, — определить и проанализировать всю структуру заработной платы. Второе — выделить зоны риска, связанные с особенностями муниципалитетов и спецификой различных категорий работников образований. Так, работники дополнительного образования вызывают у нас наибольшую тревогу и опасение. И завершающий этап — переформатирование самой модели оплаты труда педагогов.

Зарплата педагога складывается из трех частей: гарантированной базовой ставки (оклада), компенсационных и стимулирующих выплат. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении размера окладной части так, чтобы она составляла не менее 70% от всей выплаты.

По мнению Романенко, это позволит также уйти от серьезного дисбаланса в оплате труда учителей из крупных городских и сельских малокомплектных школ, когда зарплаты педагогов значительно разнятся из-за количества учеников в классах.

Напомним, ранее министр финансов края Владимир Притупов также сообщил altapress.ru, что власти ведут работу по увеличению базовой части зарплат бюджетников.

Директор одной из сельских школ подтвердила altapress.ru, что дисбаланс в зарплатах у городских учителей и их педагогов действительно есть — преимущественно за счет меньшей стоимости часа и меньшего же числа учеников.

Добавим, что 30 ноября депутат Барнаульской гордумы, директор ДЮСШ «Рубин» Александр Ельников на сессии сообщил, что по поводу зарплат педагогов нужно «бить в набат».

Александр Ельников,
директор ДЮСШ «Рубин», депутат Барнаульской гордумы:

У окружающих складывается впечатление, что бюджетникам опять дадут денег, им зарплату повышают. А им не повышают. Повышается объем доплаты до МРОТ. Этот вопрос надо ставить перед вышестоящим парламентом, краевым. А если там нет денег, надо транслировать дальше в федерацию, потому что вопрос стоит очень остро, и в школах, и в спортивных школах и учреждениях дополнительного образования.

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