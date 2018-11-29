Алтайский министр финансов рассказал о росте зарплат, соцвыплатах и рискованном поведении районов

В 2019 году власти Алтайского края хотят на 8% повысить зарплаты бюджетникам, особенно квалифицированному персоналу, по-другому распределить «дорожные» деньги между городами и районами, а также разобраться, почему, как в бездонной бочке, пропадают средства, которые муниципалитетам дают на уголь. Подробно о бюджете-2019 altapress.ru рассказал министр финансов края Владимир Притупов.

Зарплата: самый крупный элемент

— Владимир Геннадьевич , в проекте бюджета на 2019 год прогнозируется 8%-ный рост зарплат бюджетников. Но в самом документе говорится , что он не будет равномерным для всех. У кого зарплата повысится больше , а у кого меньше?

— При разработке документа мы сразу планировали увеличение фонда оплаты труда выше уровня 2018 года на 8%. Ко второму чтению эта сумма возросла еще на 1 млрд рублей. Всего на оплату труда работников бюджетных учреждений — и краевых, и муниципальных — будет направлено 28 млрд рублей. Это самый крупный элемент в структуре расходов в 2019 году.

В целом повышение коснется всех категорий. И правительство продолжает работу по разработке новых условий оплаты труда: по повышению базовой, окладной части. Этот вопрос рассматривается. Он требует большой работы.

— Все-таки можно ли сказать , что , условно , у медиков зарплата повысится больше , чем у воспитателей?

— Нет, так говорить некорректно. Есть указы президента 2012 года. В них четко прописаны целевые показатели роста оплаты труда по разным категориям: врачи, учителя, работники культуры и т. д. В большинстве своем эти показатели связаны со средним размером зарплаты по региону или в отрасли. Мы ориентируемся на достижение этих целей с учетом роста средней зарплаты по краю.

— Насколько достижимой вы считаете задачу , которую поставил губернатор в программе «Энергия развития» — увеличить к 2024 году среднюю зарплату по региону на 60%?

— Рассматривая бюджет на три ближайших года, прогноз социально-экономического развития на более длительный период, планируем ее решить.

— Потребует ли это каких-то «жертв» по другим статьям расходов?

— Задача ведь касается не только бюджетной сферы, но всего региона в целом. Увеличение зарплаты будет связано и с повышением показателей в реальном секторе экономики, что в свою очередь повлечет за собой пополнение бюджета. Это все очень взаимосвязанные вещи.

Дороги: наведут системный порядок

Бюджет Алтайского края Алтайское краевое законодательное собрание

— Вы изменили критерии распределения «дорожных» денег между муниципалитетами — у одних они заметно возрастут , а у других сократятся. Некоторые главы волновались из-за этого и переживали , что им может не хватить средств даже на очистку снега. Вы как-то прокомментируете эту тему?

— У нас есть четкая позиция по данному вопросу. По закону, 10% от суммы акцизов на ГСМ, зачисляемых в региональный бюджет, должны быть распределены между муниципалитетами. Они имеют целевое направление — на обеспечение дорожной деятельности. В городах и некоторых районах эти средства полностью направлялись на соответствующие цели. Но многие районы, получая деньги, на содержание и ремонт дорог направляли суммы существенно меньшие.

Средства использовались неэффективно. Но для того, чтобы край мог участвовать в федеральных программах, не только регион должен исполнять полномочия по дорожной деятельности, но и каждый отдельный муниципалитет. Недобросовестное поведение некоторых районов несет для всего края экономические риски. Ведь федерация нам может сказать: раз вы не полностью используете свой ресурс, мы и средств выделим меньше.

Именно поэтому принято решение перераспределить ту же сумму между муниципалитетами иначе. Уменьшаются дорожные фонды в районах и возрастают в городах. Почему? Одним из основных критериев стал тип покрытия дорог. Асфальтовое покрытие объективно требует больших затрат, другого качества работы и летом, и зимой.

Есть районы, решения по которым скорректируем. Знаем территории, для которых изменение объема дорожного фонда станет чувствительным. И в постановлении к проекту бюджета мы отмечаем, что при распределении дополнительной финансовой помощи будем учитывать эти выпадающие доходы у конкретных районов. Но их на весь край, по нашим оценкам, семь-восемь! А в остальных будет просто наведен системный порядок.

Муниципалитеты: важно , чтобы не создавали проблемы

Владимир Притупов , Александр Романенко. Олег Богданов , altapress.ru

— Возрастет ли в 2019 году поддержка городов и районов?

— Помощь муниципальным образованиям увеличится практически в полтора раза — на 47%.

Самое крупное решение — увеличение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с 1 млрд до 1,5 млрд рублей. У нас возросло число муниципалитетов, которые ее получат, суммы помощи. Это первое. И второе — муниципалитетам выделены субсидии в 1 млрд рублей на зарплату, чего раньше не было.

Сохранились и другие формы: деньги на уголь, на поддержку местных инициатив, дотации на сбалансированность и т. д.

— Помощь городам и районам для расчетов за уголь край выделяет не первый год. Казалось , проблема долгов за топливо должна быть снята , но они сохраняются , а где-то даже растут. Почему?

— Это сложная, острая, важная тема. Учитывая пожелания, эта форма поддержки в 2019 году сохранится. Но она требует анализа и понимания, чтобы не попасть в ситуацию, в которой край оказался с муниципальными дорожными фондами. Здесь нам предстоит провести тщательную, углубленную работу с министерством строительства и ЖКХ.

— В прошлом году край выделил муниципалитетам огромную сумму — 2,7 млрд рублей — на погашение долгов: по налогам , страховым взносам , кредитам и т. д. Эта мера имела эффект?

— Эта — безусловно. Муниципалитеты сейчас не имеют долгов по зарплате, по обязательствам перед государством. Уплата налогов сегодня не вызывает вопросов. Задолженность перед банками ликвидирована. В этом году муниципалитеты не проводили заимствований в коммерческих банках. И экономия от того, что не платятся проценты, составила 185 млн рублей. Для муниципалитетов это существенно. И мы следим, чтобы они использовали традиционные бюджетные инструменты, а не создавали себе новые проблемы.

МРОТ: не жалуйтесь , а изучайте лучшие практики

— В этом году произошло резкое увеличение МРОТ. Из-за этого на местах возникли перекосы , когда , например , вместо реального повышения сокращали ставки или переводили на другие должности. Вы как-то анализировали ситуацию?

— Когда в крае начали системную работу по реорганизации, мы занимались анализом эффективности работы бюджетной сферы. И пришли к выводу, что самый лучший путь — не поиск недостатков в каждом конкретном случае, а распространение лучших практик. Чтобы муниципалитеты и бюджетные учреждения могли сравнивать себя друг с другом, чтобы могли видеть, кто и как решил те или иные проблемы.

И вот если какой-то район говорит нам, что ему чего-то недостает, мы отвечаем: а давайте посмотрим, как вы работаете с доходами и расходами. И приводим пример их коллег, которые в тех же условиях сработали лучше, показываем, как именно им это удалось. То есть не требуем неисполнимого, чего-то нами выдуманного, а говорим, что и в таких условиях люди решают задачи.

И когда мы подвели итоги 2017 года, то обнаружили, что эффект от использования лучших практик в муниципалитетах составил порядка 300 млн рублей.

— После повышения МРОТ складывались и такие ситуации , когда молодые педагоги стали получать такую же зарплату , как и технички. Здесь сложно применять лучшие практики.

— Такая проблема действительно возникла. Планируя повышение зарплат в 2019 году на 8%, мы намерены в том числе нивелировать эту диспропорцию.

Оптимизация: возврата к прежнему люди не хотят

Бюджет Алтайского края Алтайское краевое законодательное собрание

— Когда полтора года назад мы разговаривали с вами о реорганизации бюджетных учреждений , вы подчеркивали: она ведется не для экономии , финансирование сохраняется , важно улучшение качества услуг. Этого удалось добиться?

— Если вы сегодня предложите людям, которые прошли через реорганизацию, вернуться к прежнему структурному состоянию, большинство из них откажутся. Многие работники заняты сегодня содержательным процессом: обучением, лечением, присмотром за детьми, а не административной работой, как прежде. У нас есть немало успешных примеров, когда преобразования привели к очень хорошим результатам. И они касаются даже не отдельных учреждений, а целых районов.

— Почему же тогда продолжают возникать очаги напряжения по краю из-за реорганизаций?

— Потому что приводится в соответствие нагрузка, меняются какие-то привычные для учреждения, сложившиеся вещи. Скажем, в школе-филиале проводится только два урока в неделю по какому-то предмету. Их приходит вести учитель из основной школы. Может произойти сокращение персонала. А это сама по себе напряженная ситуация. В большинстве случаев недовольство высказывают не потребители услуг — не родители, не ученики, — а работники этих учреждений.

Доходы: имущество «выпадает»

— В 2019 году доходы бюджета края будут формироваться по-другому: отменится один из налогов , говорилось , что по-другому могут распределить акцизы на топливо и алкоголь. Что произойдет на самом деле?

— Действительно, с 1 января 2019 года юридические лица больше не будут платить налог на движимое имущество. Его еще называли налогом на модернизацию. Теперь от него освобождается все имущество, которое купили ранее или приобретают сейчас предприятия.

Меняется зачисление акцизов на алкоголь: увеличивается доля, поступающая в региональный бюджет. Это одна из мер компенсации выпадающих доходов из-за отмены налога. Увеличиваются также зачисления топливных акцизов, которые формируют региональный дорожный фонд.

Все это вместе дает нам увеличение доходов краевого бюджета к первоначальной версии проекта на 9%, а к уточненному бюджету 2018 года — на 4%. В результате собственные доходы бюджета края в 2019 году составят 52 млрд рублей. А консолидированного бюджета (включает муниципальные) — 70,5 млрд.

— Ранее вы говорили, что из-за отмены налога на движимое имущество бюджет края потеряет около 2 млрд рублей. Перераспределение акцизов «закрывает» эту прореху?

— Дело не только в акцизах. Произошли определенные изменения в отчислении налога на прибыль. Меняются и расходные обязательства: федерация в 2019 году заберет их на себя в большем объеме, чем раньше. То есть если говорить только о имущественных налогах, то да, они сократятся. Но с учетом всех изменений по доходам и расходам суммарно край получает положительный результат.

— То есть можно говорить , что федерация обещала возместить эти потери , и она это сделала?

— Да. Кроме того, ко второму чтению бюджета на 2019 год почти на 10 млрд возросла поддержка из федерального бюджета. Она в целом составит 48 млрд рублей. Это уровень конца 2018 года, но мы знаем, что традиционно федерация в течение года выделяет дополнительные средства. В 2018 году в край дополнительно направили 6 млрд рублей.

О чем еще рассказал Владимир Притупов

О социальных выплатах — В 2019 году предусмотрено увеличение выплат, привязанных к размеру прожиточного минимума, в том числе опекунских. Также возрастут «коммунальные» выплаты, в том числе сельским педагогам. В целом расходы на социальные выплаты с учетом роста числа получателей увеличатся на 15%. О том , будет ли край использовать заимствования — Проектом бюджета на 2019 год предусмотрено, что на реализацию инвестиционных проектов мы можем привлекать заимствования в виде как займов, так и кредитов. Речь идет, разумеется, о крупных государственных проектах. Например, инфраструктурных, которые будут способствовать развитию экономики региона, созданию новых рабочих мест, решению социальных задач и как результат — пополнению бюджета. То есть такие механизмы не могут быть применены для решения текущих задач, скажем на выплату зарплаты.

Специальный вопрос

— Главы фракций АКЗС говорят , что в этом году при разработке бюджета в правительстве учли как никогда много их поправок. Они отмечают , что это новый тренд. Вы согласны?

— Проведена большая работа по подготовке проекта бюджета: так называемое нулевое чтение, круглый стол, публичные слушания, заседание рабочей группы. Более глубоко подошли и к формулированию тем, которые требуют проработки, и к взаимодействию. Это результат длительной работы. Мы усилили взаимодействие. И сами депутаты проявили большую заинтересованность.