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Экономика
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Добавили: бюджет Алтайского края впервые превысит 100 млрд рублей

Между двумя чтениями бюджета края на 2019 год стало известно, что федерация выделила региону дополнительно 9,97 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд — в дорожный фонд. Об этом 15 ноября рассказал министр финансов края Владимир Притупов в ходе заседания рабочей группы по подготовке бюджета в АКЗС.

Бюджет Алтайского края
Бюджет Алтайского края
Алтайское краевое законодательное собрание

Эти изменения позволят краевому бюджету впервые перешагнуть рубеж в 100 миллиардов рублей.

После внесения поправок доходы составят 100,6 млрд рублей, в том числе собственные 52,6 млрд. Расходы — 105,8 млрд рублей. Дефицит — 5,2 млрд.

Существенная прибавка по сравнению с первым чтением будет у дорожного фонда. Он возрастёт с 8,9 до 10,6 млрд — за счёт средств программы «Безопасные качественные дороги».

Ко второму чтению также приросли следующие статьи:

  • на повышение зарплат бюджетникам: +2,1 млрд,
  • на выплаты в связи с рождением третьего ребенка: +1,7 млрд,
  • на создание комфортной городской среды: +760,5 млн,
  • на переоснащение онкологических медучреждения: +649,2 млн,
  • на создание дополнительных ясельных мест: +451,5 млн,
  • на развитие материально-технической базы детских поликлиник: +245,5 млн,
  • на оснащение сосудистых центров: +219,5 млн,
  • на создание дополнительных школьных мест: +194,1 млн,
  • на строительство и ремонт учреждений здравоохранения: +180 млн,
  • на поддержку предпринимательства: +158,2 млн и другие.

Консолидированный бюджет (краевой плюс муниципальные) составит 118,4 млрд рублей.

Помощь городам и районам из краевого бюджета в общей сложности составит 28,6 млрд рублей.

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