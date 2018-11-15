Добавили: бюджет Алтайского края впервые превысит 100 млрд рублей

Между двумя чтениями бюджета края на 2019 год стало известно, что федерация выделила региону дополнительно 9,97 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд — в дорожный фонд. Об этом 15 ноября рассказал министр финансов края Владимир Притупов в ходе заседания рабочей группы по подготовке бюджета в АКЗС.

Эти изменения позволят краевому бюджету впервые перешагнуть рубеж в 100 миллиардов рублей.

После внесения поправок доходы составят 100,6 млрд рублей, в том числе собственные 52,6 млрд. Расходы — 105,8 млрд рублей. Дефицит — 5,2 млрд.

Существенная прибавка по сравнению с первым чтением будет у дорожного фонда. Он возрастёт с 8,9 до 10,6 млрд — за счёт средств программы «Безопасные качественные дороги».

Ко второму чтению также приросли следующие статьи:

на повышение зарплат бюджетникам: +2,1 млрд ,

на выплаты в связи с рождением третьего ребенка: +1,7 млрд,

на создание комфортной городской среды: +760,5 млн,

на переоснащение онкологических медучреждения: +649,2 млн,

на создание дополнительных ясельных мест: +451,5 млн,

на развитие материально-технической базы детских поликлиник: +245,5 млн,

на оснащение сосудистых центров: +219,5 млн ,

на создание дополнительных школьных мест: +194,1 млн,

на строительство и ремонт учреждений здравоохранения: +180 млн,

на поддержку предпринимательства: +158,2 млн и другие.

Консолидированный бюджет (краевой плюс муниципальные) составит 118,4 млрд рублей.

Помощь городам и районам из краевого бюджета в общей сложности составит 28,6 млрд рублей.