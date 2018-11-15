Добавили: бюджет Алтайского края впервые превысит 100 млрд рублей

Эти изменения позволят краевому бюджету впервые перешагнуть рубеж в 100 миллиардов рублей.
После внесения поправок доходы составят 100,6 млрд рублей, в том числе собственные 52,6 млрд. Расходы — 105,8 млрд рублей. Дефицит — 5,2 млрд.
Существенная прибавка по сравнению с первым чтением будет у дорожного фонда. Он возрастёт с 8,9 до 10,6 млрд — за счёт средств программы «Безопасные качественные дороги».
Ко второму чтению также приросли следующие статьи:
- на повышение зарплат бюджетникам: +2,1 млрд,
- на выплаты в связи с рождением третьего ребенка: +1,7 млрд,
- на создание комфортной городской среды: +760,5 млн,
- на переоснащение онкологических медучреждения: +649,2 млн,
- на создание дополнительных ясельных мест: +451,5 млн,
- на развитие материально-технической базы детских поликлиник: +245,5 млн,
- на оснащение сосудистых центров: +219,5 млн,
- на создание дополнительных школьных мест: +194,1 млн,
- на строительство и ремонт учреждений здравоохранения: +180 млн,
- на поддержку предпринимательства: +158,2 млн и другие.
Консолидированный бюджет (краевой плюс муниципальные) составит 118,4 млрд рублей.
Помощь городам и районам из краевого бюджета в общей сложности составит 28,6 млрд рублей.