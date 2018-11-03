Виктор Томенко о бюджете Алтайского края на 2019 год: расходы будут превышать доходы

Томенко уточнил, что бюджет принят в первом чтении: «Правительство занималось его подготовкой в ускоренном порядке, но мы ты тщательно посмотрели все составляющие.: от прогнозов социально-экономического развития до конкретных задач по отраслям и территориям». Сейчас документ готовится к рассмотрению во втором чтении.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Мы приняли решение, что расходы будут превышать доходы на максимально возможный размер. Это 10% от того, что мы сами собираем в виде налогов, а не получаем от федерации.

В бюджет заложено решение острых социальных и инфраструктурных вопросов. Например, состояние автодорог. «Положение дел с краевыми и муниципальными дорогами переросло из транспортного и инфраструктурного вопроса в социальную. Я это почувствовал и услышал на многочисленных встречах, которые проводил за этот сезон». Томенко уделил особое внимание «дорожному» направлению и поставил соответствующие задачи ведомствам: «В бюджете на эти цели мы предусмотрели средства. Их больше, чем в прошлом году».

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Прежде чем замахиваться на мега крупные проекты, нам надо разобраться с тем, что есть. Это должно быть приведено в нормальный вид. В бюджет заложены средства на ремонт.

Также Томенко рассказал, что в бюджете на 2019 года заложен предельно возможный рост заработной платы бюджетникам, который можно согласовать с Минфином, — на 8%. И это при том, что фонд зарплаты в 2018 году уже вырос на 12%, отметил губернатор.