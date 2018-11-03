Виктор Томенко прокомментировал сбои при запуске отопительного сезона в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о том, что отопительный сезон запущен согласно принятым принципам, но без проблем действительно не обошлось. Каждая ситуация держится на контроле, в том числе некоторые лично главой региона. Об этом шла речь в интервью телеканалу « Россия 1 » 3 ноября.

Корреспондент напомнил, что в этом отопительном сезоне проблемы возникли в Угловском, Третьяковском, Змеиногорском, Немецком и Каменском районах. В них не удалось своевременно подать тепло в некоторые дома и учреждения.

Виктор Томенко рассказал, что причина чаще всего в том, что изношены сети или есть вопросы к работам по подготовке оборудования и самих потребителей к отопительному сезону. Губернатор сообщил, что на особом контроле находится ситуация в Змеиногорском районе. Там в этом году были запланированы массовые работы по преобразованию системы отопления с большим вложением средств — более 200 млн рублей.

Третьяковский район зимой. Скриншот видео nashinovosti. tv

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Эта работа началась с некоторым опозданием, но фактически все успели. Сегодня запустились где-то со старых котельных, новые котельные уже закончены и к ним идет подключение, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения.

По другим населенным пунктам, озвученным в репортаже, тепло уже есть, исключая несколько квартир. «Там, где не подали тепло, есть возможность обходиться печным отоплением», — добавил спикер.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: