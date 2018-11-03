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Жизнь
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Виктор Томенко прокомментировал сбои при запуске отопительного сезона в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о том, что отопительный сезон запущен согласно принятым принципам, но без проблем действительно не обошлось. Каждая ситуация держится на контроле, в том числе некоторые лично главой региона. Об этом шла речь в интервью телеканалу «Россия 1» 3 ноября.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
vesti22.tv

Корреспондент напомнил, что в этом отопительном сезоне проблемы возникли в Угловском, Третьяковском, Змеиногорском, Немецком и Каменском районах. В них не удалось своевременно подать тепло в некоторые дома и учреждения.

Виктор Томенко рассказал, что причина чаще всего в том, что изношены сети или есть вопросы к работам по подготовке оборудования и самих потребителей к отопительному сезону. Губернатор сообщил, что на особом контроле находится ситуация в Змеиногорском районе. Там в этом году были запланированы массовые работы по преобразованию системы отопления с большим вложением средств — более 200 млн рублей.

Третьяковский район зимой.
Третьяковский район зимой.
Скриншот видео nashinovosti. tv

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Эта работа началась с некоторым опозданием, но фактически все успели. Сегодня запустились где-то со старых котельных, новые котельные уже закончены и к ним идет подключение, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения.

По другим населенным пунктам, озвученным в репортаже, тепло уже есть, исключая несколько квартир. «Там, где не подали тепло, есть возможность обходиться печным отоплением», — добавил спикер.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Запаса топлива на отопительный сезон тоже хватит.

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