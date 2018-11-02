В Каменском районе «по-тихому» ввели режим ЧС

Жители Каменского района живут в режиме чрезвычайной ситуации. Но власти официально не сообщили об этом. На сайте муниципалитета нет соответствующих документов. О введении режима стало известно из карточки одного из конкурсов на сайте Госзакупок, сообщает «Банкфакс».

Информация о решении властей есть в документах конкурса на закупку 4 тысяч тонн угля на сумму 12,4 млн рублей. В разделе «обеспечение исполнения контракта» в пункте «дополнительная информация» содержится ссылка на постановление администрации Каменского района от 29 октября 2018 года «О введении режима чрезвычайная ситуация». Информации о том, что этот документ приняли, нет в СМИ и на официальных сайтах.

Заказчиком угля значится комитет райадминистрации по ЖКХ, строительству и архитектуре. Единственный поставщик — «Кузбассуглесбыт», который определялся без аукционов или запроса котировок.

По закону одной из причин закупки у единственного поставщика может быть чрезвычайная ситуация. Нельзя исключать, что режим ЧС ввели для того, чтобы избежать длительных конкурсных процедур и быстро провести закупку — ее завершили в день опубликования документов 31 октября. «Кузбассуглесбыт» поставляет уголь для Каменского района уже не первый год.

Уголь. Олег Богданов

Напомним, режим чрезвычайной ситуации вводят в самом Камне-на-Оби уже два года подряд в отопительный сезон. Ранее причинами становились нехватка угля или нестабильная работа оборудования теплоснабжения. В этом году режим ЧС в городе вводили в сентябре из-за предбанкротного состояния теплоснабжающего предприятия.

Катастрофическое положение в жилищно-коммунальном комплексе Каменского района и самого Камня-на-Оби накануне отопительного сезона стали причиной, по которой губернатор Виктор Томенко создал специальную правительственную комиссию. Ее возглавил и.о. вице-премьера Виталий Снесарь.

Ранее главе Каменского района Федору Найдену предъявили обвинение по статье о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.