Следователи предъявили обвинение главе Каменского района Найдену

Главе Каменского района Федору Найдену предъявили обвинение по статье о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, руководитель одного из крестьянско-фермерских хозяйств делал и продавал и хлебобулочную продукцию. Ее в том числе направляли в детские сады.

В октябре 2017 года глава района, используя свое служебное положение, через третьих лиц выдвинул руководителям дошкольных учреждений требование о прекращении закупок продукции у данного предпринимателя и оплаты уже поставленных ею в детские сады товаров, — отмечают в ведомстве.

Кроме того, Найден дал распоряжение управлению образования района о заключении договоров поставок продукции и закупке товаров для МБОУ на 2017−2018 год у крестьянско-фермерского хозяйства, которое возглавляет его родственница.

В селе Рыбное Каменского района, по данным ресурса «За честный бизнес», действительно зарегистрировано предприятие «Алтайский хлеб», руководителем которого является Евгений Найден, а учредителем Елена Найден.

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки.

Федор Найден находится под подпиской о невыезде. Его отстранили от занимаемой должности на время предварительного расследования.