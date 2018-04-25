Председателя барнаульского УИК отстранили из-за нарушений на выборах президента

Также из состава комиссии исключили Нину Барбинову, члена комиссии от "Единой России" с правом решающего голоса.

Акимова охарактеризовала работу исключенных из УИК женщин как "халатную, дезорганизованную". Она сообщила, что после инцидента территориальная комиссия провела тщательный анализ, по итогам которого приняли решение.

Глава крайизбиркома подчеркнула: факт злоумышленных действий не установлен.

И Волкова, и Барбинова не войдут в следующие составы УИК. Сейчас как раз идет процесс формирования новых комиссий.

Самые важные новости — в телеграм-канале altapress.ru