Рейтинг доверия к Путину резко снизился после выборов

За месяц после выборов президента РФ рейтинг доверия к Владимиру Путину снизился на 7 процентов — с рекордных 55,3% 17 марта до 48,4% 15 апреля. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил "Ведомостям", что это естественный процесс, поскольку полстраны жителей можно назвать аполитичными. По его словам, на рейтинге также отразилась трагедия в Кемерове.
До выборов рейтинг доверия к Путину неизменно рос, пишет "Коммерсант", опираясь на данные ВЦИОМа. Снижение показателя началось на первой же послевыборной неделе.
Рейтинг доверия к министру обороны Сергею Шойгу после роста 16,9 до 20% к 25 марта снизился до 17,2% в середине апреля. Количество доверяющих главе МИДа Сергею Лаврову, напротив, выросло с 15 до 18,2%.
Остальные политики пользуются меньшим доверием россиян. У идущего в рейтинге четвертым премьер-министра Дмитрия Медведева 10,7%, пишет znak.com.
Рейтинг недоверия возглавляют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (36,4%), Ксения Собчак (22,7%) и Дмитрий Медведев (14,7%).
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