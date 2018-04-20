Рейтинг доверия к Путину резко снизился после выборов

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил "Ведомостям", что это естественный процесс, поскольку полстраны жителей можно назвать аполитичными. По его словам, на рейтинге также отразилась трагедия в Кемерове.

До выборов рейтинг доверия к Путину неизменно рос, пишет "Коммерсант", опираясь на данные ВЦИОМа. Снижение показателя началось на первой же послевыборной неделе.

Рейтинг доверия к министру обороны Сергею Шойгу после роста 16,9 до 20% к 25 марта снизился до 17,2% в середине апреля. Количество доверяющих главе МИДа Сергею Лаврову, напротив, выросло с 15 до 18,2%.

Остальные политики пользуются меньшим доверием россиян. У идущего в рейтинге четвертым премьер-министра Дмитрия Медведева 10,7%, пишет znak.com.

Рейтинг недоверия возглавляют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (36,4%), Ксения Собчак (22,7%) и Дмитрий Медведев (14,7%).