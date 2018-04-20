Рейтинг доверия к Путину резко снизился после выборов

Сегодня, 13:01.
Политика

За месяц после выборов президента РФ рейтинг доверия к Владимиру Путину снизился на 7 процентов — с рекордных 55,3% 17 марта до 48,4% 15 апреля. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил "Ведомостям", что это естественный процесс, поскольку полстраны жителей можно назвать аполитичными. По его словам, на рейтинге также отразилась трагедия в Кемерове.

До выборов рейтинг доверия к Путину неизменно рос, пишет "Коммерсант", опираясь на данные ВЦИОМа. Снижение показателя началось на первой же послевыборной неделе.

Рейтинг доверия к министру обороны Сергею Шойгу после роста 16,9 до 20% к 25 марта снизился до 17,2% в середине апреля. Количество доверяющих главе МИДа Сергею Лаврову, напротив, выросло с 15 до 18,2%.

Остальные политики пользуются меньшим доверием россиян. У идущего в рейтинге четвертым премьер-министра Дмитрия Медведева 10,7%, пишет znak.com.

Рейтинг недоверия возглавляют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (36,4%), Ксения Собчак (22,7%) и Дмитрий Медведев (14,7%).

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