На барнаульском избирательном участке нашли мусорный пакет с бюллетенями

На избирательном участке №78 (расположен в пригородном поселке Власиха) более 260 чистых, неиспользованных бюллетеней нашли в розовом мусорном пакете. По требованию разных наблюдателей избирком пересчитывал голоса несколько раз. Оппозиция говорит о вбросах, в крайизбиркоме утверждают — человеческий ошибки были, но это не повлияло на голосование.
Информацию о том, что 264 чистых бюллетеня каким-то образом оказались в мусорном пакете, первой по соцсетям распространила Анна Бочило, координатор движения "Голос" в регионе. По ее словам, бланки обнаружил наблюдатель, известный в городе общественник Виктор Рау.
Он сообщил, что обнаружил бюллетени "после того, как несколько часов члены УИКа не хотели честно посчитать количество, проголосовавших избирателей за Путина". По словам Рау, бюллетени пересчитывали несколько раз, и всегда количество голосов за Путина было 1286.
После находки 264 пустых бланков при очередном пересчете число голосов за Путина сократилось до 1022. По настоянию наблюдателей ОБСЕ произвели еще один пересчет, в пачке за Путина оказалось 92 бюллетеня с отметками за других кандидатов, утверждает Рау.
19 марта ситуацию прокомментировала председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Она сообщила, что это самый заметный инцидент, произошедший в крае на выбора президента 18 марта. Акимова также сказала, что лично в режиме онлайн следила за происходящим на этом УИК.
По ее словам, члены избиркома при подсчете голосов обнаружили несовпадение контрольных соотношений. Проще говоря, цифры полученных, выданных и погашенных бюллетеней не совпадали. И "они начали в этой ситуации разбираться".
Ирина Акимова,
председатель Избирательной комиссии Алтайского края:
— Долго ли, не долго. Учитывая эмоциональное состояние на участке, понадобилось больше времени. Наблюдатели обсуждали ситуацию, просили акт. Члены избиркома отвлекались. На все это уходило время. Но хорошо, что все присутствующие проблему обсуждали, значит она решалась открыто, в публичном поле. Говорили о вбросе. Но об этом вообще речь быть не может! Это был остаток неиспользованных бюллетеней — без каких-то галочек.
В результате, резюмировала Акимова, протокол был составлен, копии всем желающим выданы, данные загружены в ГАС "Выборы".
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