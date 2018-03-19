Избирком озвучил итоговую явку на президентских выборах в Алтайском крае

Итоговая явка 18 марта на выборах в Алтайском составила 65,4%, сообщила 19 марта председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Это выше чем на прошлых президентских выборах в 2012 году, когда явка в крае составила 59,9%.
18 марта 2018 года из 1,8 млн избирателей на выборы президента пришли 1,190 млн.
Самую высокую явку в крае показали избиратели Алейска, Заринска, ЗАТО Сибирский, Кулундинского, Завьяловского, Родинского, Суетского, Краснощековского районов. Здесь явка превысила 70%.
Куда менее активно голосовали жители Бийска, Славгорода, Рубцовска.
В Барнауле хуже всех проголосовали избиратели Железнодорожного района, самыми активными казались жители Индустриального района.
В целом по России явка составила 67,4%.
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