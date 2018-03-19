Избирком озвучил итоговую явку на президентских выборах в Алтайском крае

Сегодня, 12:35.
Политика

Итоговая явка 18 марта на выборах в Алтайском составила 65,4%, сообщила 19 марта председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Это выше чем на прошлых президентских выборах в 2012 году, когда явка в крае составила 59,9%.

Выборы президента 2018 в Барнауле.
Выборы президента 2018 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

18 марта 2018 года из 1,8 млн избирателей на выборы президента пришли 1,190 млн.

Самую высокую явку в крае показали избиратели Алейска, Заринска, ЗАТО Сибирский, Кулундинского, Завьяловского, Родинского, Суетского, Краснощековского районов. Здесь явка превысила 70%.

Куда менее активно голосовали жители Бийска, Славгорода, Рубцовска.

В Барнауле хуже всех проголосовали избиратели Железнодорожного района, самыми активными казались жители Индустриального района.

В целом по России явка составила 67,4%.

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