Избирком озвучил итоговую явку на президентских выборах в Алтайском крае

18 марта 2018 года из 1,8 млн избирателей на выборы президента пришли 1,190 млн.



Самую высокую явку в крае показали избиратели Алейска, Заринска, ЗАТО Сибирский, Кулундинского, Завьяловского, Родинского, Суетского, Краснощековского районов. Здесь явка превысила 70%.



Куда менее активно голосовали жители Бийска, Славгорода, Рубцовска.



В Барнауле хуже всех проголосовали избиратели Железнодорожного района, самыми активными казались жители Индустриального района.

В целом по России явка составила 67,4%.