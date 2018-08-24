Главу Каменского района Федора Найдена отстранили от должности. Подробности

24 августа Федор Найден отстранен от должности на время ведения следствия. Решение принято в рамках расследования уголовного дела, по которому, согласно информации издания, Найден проходит в качестве обвиняемого по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).
В краевом следственном комитете отказались от комментариев, но дали понять, что, возможно, они будут позже. Поэтому и подтвердить информацию о предъявлении Найдену обвинения, не удалось. Сам Найден трубку пока не берет.
Председатель Каменского районного собрания Виктор Кашицин сказал altapress.ru, что в курсе ситуации, но подробности дела ему неизвестны. При этом он считает, что «там больше политики, чем экономики, и политика мешает решать обычные проблемы города».
По словам Кашицина, есть люди, связанные с прежней властью, которые так и не смирились с победой Федора Найдена на выборах и теперь «применяют свои связи и средства».
Еще один источник altapress.ru из Камня-на-Оби рассказал, что накануне суда депутаты собирали подписи в поддержку Федора Найдена. Но, как видим, это ему не помогло. Собеседник, кроме этого, рассказал, что ему известно о наиболее вероятных причинах уголовного разбирательства.
По его данным, Федор Найден якобы воспользовался административным ресурсом и добился того, что детские садики перестали закупать хлеб и хлебобулочные изделия у местного бизнесмена К. А стали приобретать продукцию в пекарне, которая принадлежит одному из сыновей Найдена (его фирма зарегистрирована в селе Рыбное).
В с. Рыбное Каменского района, по данным ресурса «За честный бизнес», действительно зарегистрировано предприятие «Алтайский хлеб», руководителем которого является Евгений Найден, а учредителем Елена Найден.
Так или иначе, ситуация в районе ситуация в районе, а особенно в Камне-на-Оби, накануне отопительного сезона крайне сложная, без главы она станет еще сложнее: «Это зона социальной катастрофы, нужно вводить внешнее управление», — сказал собеседник altapress.ru.
Добавим, что это не первое уголовное дело, фигурантом которого является Федор Найден.
В 2004 году, в день, когда его избрали мэром Камня-на-Оби, суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Он не был отстранен от должности и в ходе той избирательной кампании не скрывал, что против него ведется уголовное дело.