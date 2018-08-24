Главу Каменского района Федора Найдена отстранили от должности. Подробности

Главу Каменского района Федора Найдена отстранили от должности на время ведения следствия. Решение об этом вынес Октябрьский райсуд Барнаула, сообщают «Каменские известия».

24 августа Федор Найден отстранен от должности на время ведения следствия. Решение принято в рамках расследования уголовного дела, по которому, согласно информации издания, Найден проходит в качестве обвиняемого по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

В краевом следственном комитете отказались от комментариев, но дали понять, что, возможно, они будут позже. Поэтому и подтвердить информацию о предъявлении Найдену обвинения, не удалось. Сам Найден трубку пока не берет.

Председатель Каменского районного собрания Виктор Кашицин сказал altapress.ru, что в курсе ситуации, но подробности дела ему неизвестны. При этом он считает, что «там больше политики, чем экономики, и политика мешает решать обычные проблемы города».

По словам Кашицина, есть люди, связанные с прежней властью, которые так и не смирились с победой Федора Найдена на выборах и теперь «применяют свои связи и средства».

Еще один источник altapress.ru из Камня-на-Оби рассказал, что накануне суда депутаты собирали подписи в поддержку Федора Найдена. Но, как видим, это ему не помогло. Собеседник, кроме этого, рассказал, что ему известно о наиболее вероятных причинах уголовного разбирательства.

По его данным, Федор Найден якобы воспользовался административным ресурсом и добился того, что детские садики перестали закупать хлеб и хлебобулочные изделия у местного бизнесмена К. А стали приобретать продукцию в пекарне, которая принадлежит одному из сыновей Найдена (его фирма зарегистрирована в селе Рыбное).

В с. Рыбное Каменского района, по данным ресурса «За честный бизнес», действительно зарегистрировано предприятие «Алтайский хлеб», руководителем которого является Евгений Найден, а учредителем Елена Найден.

Так или иначе, ситуация в районе ситуация в районе, а особенно в Камне-на-Оби, накануне отопительного сезона крайне сложная, без главы она станет еще сложнее: «Это зона социальной катастрофы, нужно вводить внешнее управление», — сказал собеседник altapress.ru.

Добавим, что это не первое уголовное дело, фигурантом которого является Федор Найден.

В 2004 году, в день, когда его избрали мэром Камня-на-Оби, суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Он не был отстранен от должности и в ходе той избирательной кампании не скрывал, что против него ведется уголовное дело.