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В бюджет Барнаула-2019 добавят денег на жилье молодым семьям, зарплаты и исполнение судебных решений

Депутаты Барнаульской гордумы принял бюджет Барнаула на 2019 год, но лишь в первом чтении. Многое еще неясно — и в первую очередь потому, что суммы, которые придут городу из вышестоящих бюджетов, точно неизвестны.

Городская дума Барнаула.
Городская дума Барнаула.
Дмитрий Кудрявцев

Объем трансфертов пока неизвестен

Параметры бюджета Барнаула на 2019 года пока предварительные: доходы — 11,214 млрд рублей, расходы — 11,745 млрд, дефицит — 531 млн. 68% расходов пойдет на социальную сферу.

Барнаульские депутаты в жарких спорах приняли бюджет на 2018 год
Экономика

Но объем безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов еще неизвестен, а для краевого центра это существенная часть: к примеру, в 2017 году они составили 5,4 млрд рублей при собственных доходах в 6,4 млрд.

А в следующем году значение помощи явно не станет меньше.

По словам главы бюджетного комитета мэрии Надежды Тиньгаевой, в 2019 году ожидается снижение поступлений не налоговых доходов.

«Мы рассчитываем, что безвозмездные поступления будут не меньше 2018 года», — осторожно прокомментировала тему Галина Буевич, председатель Барнаульской гордумы.

Зарплата бюджетникам повысится

Пока в бюджете-2019 заложено увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы на 8%. Но с 1 января на 117 рублей увеличится МРОТ (минимальный размер оплаты труда): работодатель не сможет платить работнику, отработавшему месячную норму времени, зарплату ниже 11 280 рублей.

Кроме того, утверждена дорожная карта повышения зарплат. И на выполнение всех задач по повышению зарплаты бюджету города не хватает около 200 млн рублей, пояснила Надежда Тиньгаева. Но она полагает, что с учетом поддержки края все задачи удастся выполнить.

Исполнение судебных исков

Еще один больной вопрос связан с исполнением судебных решений. На 1 января 2018 года долг города по исполлистам составлял около 5 млрд рублей. Но, как пояснила Надежда Тиньгаева, с этого времени он не увеличился — несмотря на то, что в 2018 году появилось 400 новых судебных решений, которые тоже надо исполнить.

Напомним, решения эти касаются переселения из ветхого и аварийного фонда, восстановления ливневой канализации, капремонта жилья и других вопросов. По словам Надежды Тиньгаевой, 30 октября в гордуму поступило заключение прокуратуры Барнаула о необходимости увеличить расходов на исполнение решений судов. Что, по ее словам, и будет сделано ко второму чтению.

Галина Буевич.
Галина Буевич.
Altapress.ru.

Галина Буевич,
председатель БГД:

Здесь наша задача — работать с вышестоящими бюджетами по привлечению дополнительных средств. Сам город эти программы полностью не решит.

На городские сельские дороги добавили 15%

Что точно известно — так это то, что увеличатся на 15% расходы на сельские дороги Барнаула. Об этом, по словам главы бюджетного комитета гордумы Андрея Солодилова, просили участники недавних публичных слушаний по бюджету. В деньгах в 2019 году расходы составят около 37 млн рублей, сказал руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов.

Кроме того, в 2019 году увеличатся затраты городского бюджета на софинансирование программы «Обеспечение жильем молодых семей». Надежда Тиньгаева сказала, что исходя из тех средств, которые выделены из федерального и краевого бюджетов в 2019 году, молодые семьи смогут получить 118 сертификатов. .

Бюджет латания дыр

За принятие бюджета в первом чтении проголосовали большинство депутатов гордумы. А коммунисты бюджет традиционно раскритиковали и проголосовали против. Фракция полагает: необходимо провести ревизию расходов. В том числе посмотреть, нужны ли нам такие расходы на развлечения — к примеру, на фейерверк предполагается выделить 1,2 млн рублей.

Елена Хрусталева.
Елена Хрусталева.
Анна Зайкова, altapress.ru

Елена Хрусталева,
руководитель фракции КПРФ в БГД:

С моей точки зрения, это бюджет латания дыр или бюджет застоя. Когда в бюджете на переселение из аварийного жилья выделяется 139 млн рублей, то есть на 30 млн рублей меньше, чем в 2018 году, а потребность в переселении имеют 2600 семей, когда на жильем молодым семьям выделяется всего 38,341 млн рублей в 2019 году, а потребность — у 6 тыс. семей, когда даже на развитие предпринимательства выделяется всего 6,9 млн рублей — ну, какой же это бюджет?

Поддерживать бюджет в таком состоянии мы просто не имеем права.

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