В бюджет Барнаула-2019 добавят денег на жилье молодым семьям, зарплаты и исполнение судебных решений

Объем трансфертов пока неизвестен
Параметры бюджета Барнаула на 2019 года пока предварительные: доходы — 11,214 млрд рублей, расходы — 11,745 млрд, дефицит — 531 млн. 68% расходов пойдет на социальную сферу.
Но объем безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов еще неизвестен, а для краевого центра это существенная часть: к примеру, в 2017 году они составили 5,4 млрд рублей при собственных доходах в 6,4 млрд.
А в следующем году значение помощи явно не станет меньше.
По словам главы бюджетного комитета мэрии Надежды Тиньгаевой, в 2019 году ожидается снижение поступлений не налоговых доходов.
«Мы рассчитываем, что безвозмездные поступления будут не меньше 2018 года», — осторожно прокомментировала тему Галина Буевич, председатель Барнаульской гордумы.
Зарплата бюджетникам повысится
Пока в бюджете-2019 заложено увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы на 8%. Но с 1 января на 117 рублей увеличится МРОТ (минимальный размер оплаты труда): работодатель не сможет платить работнику, отработавшему месячную норму времени, зарплату ниже 11 280 рублей.
Кроме того, утверждена дорожная карта повышения зарплат. И на выполнение всех задач по повышению зарплаты бюджету города не хватает около 200 млн рублей, пояснила Надежда Тиньгаева. Но она полагает, что с учетом поддержки края все задачи удастся выполнить.
Исполнение судебных исков
Еще один больной вопрос связан с исполнением судебных решений. На 1 января 2018 года долг города по исполлистам составлял около 5 млрд рублей. Но, как пояснила Надежда Тиньгаева, с этого времени он не увеличился — несмотря на то, что в 2018 году появилось 400 новых судебных решений, которые тоже надо исполнить.
Напомним, решения эти касаются переселения из ветхого и аварийного фонда, восстановления ливневой канализации, капремонта жилья и других вопросов. По словам Надежды Тиньгаевой, 30 октября в гордуму поступило заключение прокуратуры Барнаула о необходимости увеличить расходов на исполнение решений судов. Что, по ее словам, и будет сделано ко второму чтению.
Галина Буевич,
председатель БГД:
Здесь наша задача — работать с вышестоящими бюджетами по привлечению дополнительных средств. Сам город эти программы полностью не решит.
На городские сельские дороги добавили 15%
Что точно известно — так это то, что увеличатся на 15% расходы на сельские дороги Барнаула. Об этом, по словам главы бюджетного комитета гордумы Андрея Солодилова, просили участники недавних публичных слушаний по бюджету. В деньгах в 2019 году расходы составят около 37 млн рублей, сказал руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов.
Кроме того, в 2019 году увеличатся затраты городского бюджета на софинансирование программы «Обеспечение жильем молодых семей». Надежда Тиньгаева сказала, что исходя из тех средств, которые выделены из федерального и краевого бюджетов в 2019 году, молодые семьи смогут получить 118 сертификатов. .
Бюджет латания дыр
За принятие бюджета в первом чтении проголосовали большинство депутатов гордумы. А коммунисты бюджет традиционно раскритиковали и проголосовали против. Фракция полагает: необходимо провести ревизию расходов. В том числе посмотреть, нужны ли нам такие расходы на развлечения — к примеру, на фейерверк предполагается выделить 1,2 млн рублей.
Елена Хрусталева,
руководитель фракции КПРФ в БГД:
С моей точки зрения, это бюджет латания дыр или бюджет застоя. Когда в бюджете на переселение из аварийного жилья выделяется 139 млн рублей, то есть на 30 млн рублей меньше, чем в 2018 году, а потребность в переселении имеют 2600 семей, когда на жильем молодым семьям выделяется всего 38,341 млн рублей в 2019 году, а потребность — у 6 тыс. семей, когда даже на развитие предпринимательства выделяется всего 6,9 млн рублей — ну, какой же это бюджет?
Поддерживать бюджет в таком состоянии мы просто не имеем права.