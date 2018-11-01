В бюджет Барнаула-2019 добавят денег на жилье молодым семьям, зарплаты и исполнение судебных решений

Депутаты Барнаульской гордумы принял бюджет Барнаула на 2019 год, но лишь в первом чтении. Многое еще неясно — и в первую очередь потому, что суммы, которые придут городу из вышестоящих бюджетов, точно неизвестны.

Объем трансфертов пока неизвестен

Параметры бюджета Барнаула на 2019 года пока предварительные: доходы — 11,214 млрд рублей, расходы — 11,745 млрд, дефицит — 531 млн. 68% расходов пойдет на социальную сферу.

Но объем безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов еще неизвестен, а для краевого центра это существенная часть: к примеру, в 2017 году они составили 5,4 млрд рублей при собственных доходах в 6,4 млрд.

А в следующем году значение помощи явно не станет меньше.

По словам главы бюджетного комитета мэрии Надежды Тиньгаевой, в 2019 году ожидается снижение поступлений не налоговых доходов.

«Мы рассчитываем, что безвозмездные поступления будут не меньше 2018 года», — осторожно прокомментировала тему Галина Буевич, председатель Барнаульской гордумы.

Зарплата бюджетникам повысится

Пока в бюджете-2019 заложено увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы на 8%. Но с 1 января на 117 рублей увеличится МРОТ (минимальный размер оплаты труда): работодатель не сможет платить работнику, отработавшему месячную норму времени, зарплату ниже 11 280 рублей.

Кроме того, утверждена дорожная карта повышения зарплат. И на выполнение всех задач по повышению зарплаты бюджету города не хватает около 200 млн рублей, пояснила Надежда Тиньгаева. Но она полагает, что с учетом поддержки края все задачи удастся выполнить.

Исполнение судебных исков

Еще один больной вопрос связан с исполнением судебных решений. На 1 января 2018 года долг города по исполлистам составлял около 5 млрд рублей. Но, как пояснила Надежда Тиньгаева, с этого времени он не увеличился — несмотря на то, что в 2018 году появилось 400 новых судебных решений, которые тоже надо исполнить.

Напомним, решения эти касаются переселения из ветхого и аварийного фонда, восстановления ливневой канализации, капремонта жилья и других вопросов. По словам Надежды Тиньгаевой, 30 октября в гордуму поступило заключение прокуратуры Барнаула о необходимости увеличить расходов на исполнение решений судов. Что, по ее словам, и будет сделано ко второму чтению.

Галина Буевич. Altapress.ru.

Галина Буевич,

председатель БГД:

Здесь наша задача — работать с вышестоящими бюджетами по привлечению дополнительных средств. Сам город эти программы полностью не решит.

На городские сельские дороги добавили 15%

Что точно известно — так это то, что увеличатся на 15% расходы на сельские дороги Барнаула. Об этом, по словам главы бюджетного комитета гордумы Андрея Солодилова, просили участники недавних публичных слушаний по бюджету. В деньгах в 2019 году расходы составят около 37 млн рублей, сказал руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов.

Кроме того, в 2019 году увеличатся затраты городского бюджета на софинансирование программы «Обеспечение жильем молодых семей». Надежда Тиньгаева сказала, что исходя из тех средств, которые выделены из федерального и краевого бюджетов в 2019 году, молодые семьи смогут получить 118 сертификатов. .

Бюджет латания дыр

За принятие бюджета в первом чтении проголосовали большинство депутатов гордумы. А коммунисты бюджет традиционно раскритиковали и проголосовали против. Фракция полагает: необходимо провести ревизию расходов. В том числе посмотреть, нужны ли нам такие расходы на развлечения — к примеру, на фейерверк предполагается выделить 1,2 млн рублей.

Елена Хрусталева. Анна Зайкова , altapress.ru

Елена Хрусталева,

руководитель фракции КПРФ в БГД: