Барнаульские депутаты в жарких спорах приняли бюджет на 2018 год

Доходы и расходы

Для начала — о деньгах. Как выглядит главный финансовый документ Барнаула на 2018 год?

Прогнозируемые доходы: 10,2 млрд рублей.

В том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета: 3,844 млрд рублей.

Расходы: 10,816 млрд рублей.

Бюджет на 2017 год, принятый в конце прошлого года, был скромнее. Доходы тогда составляли 8,884 млрд (в том числе поступления из краевого бюджета — 2,947 млрд), расходы — 9,478 млрд.

Другое дело, что в течение года в бюджет-2017 не раз вносили изменения, так что к концу года доходная часть достигла 11,6 млрд рублей, расходная почти 12 млрд. Соответственно, увеличивались и ассигнования на разные цели.

Дефицит бюджета

На предыдущей сессии Барнаульской гордумы предполагалось, что дефицит бюджета-2018 составит 376,2 млн рублей. Но ко второму чтению его увеличили до 612,478 млн рублей.

Надежда Тиньгаева,

председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике Барнаула:

— В ближайшую трехлетку решать поставленные задачи предстоит в условиях предельного дефицита, который сложился за счет роста расходов по городским средствам.

По словам Надежды Тиньгаевой, на рост дефицита повлияло выделение дополнительных ассигнований. В частности, ко второму чтению добавили денег на повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений (в итоге фонд оплаты труда увеличится на 12,7%), переселение из аварийного жилфонда (общая сумма расходов 136,5 млн рублей) и капремонт жилья (общая сумма 151,7 млн).

Коммунисты против

Однако перед принятием бюджета фракция КПРФ в гордуме заявила, что голосовать за этот бюджет не будет. Депутат Елена Хрусталева порадовалась, что предложенная ее фракцией поправка увеличить на 100% ассигнования на переселение граждан из аварийного фонда нашла свое отражение в бюджете. И финансирование увеличили более чем на 76 млн. Но этого мало.

Денег, по словам депутата, не добавили на обеспечение жильем отдельных категорий граждан (по федеральным законам 1995 года "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов").

Елена Хрусталева,

руководитель фракции КПРФ в БГД:

— Хотя в бюджете во втором чтении, в отличие от первого, нашлось 19,148 млн рублей на статью "иные расходы органов местного самоуправления" и на 23,5 млн рублей увеличили ассигнования на статью "создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Барнаула услугами организаций культуры". Когда ливневые канализационные воды заливают в доме пол или через ветхую крышу льет дождь на оголенные провода, уже не до досуга.

Долги бюджета

Но самой серьезной претензией коммунистов был рост долга города по исполнительным листам. Елена Хрусталева сказала, что за 2016 год он увеличился на 300 млн рублей до 5,397 млрд рублей. При этом около 40 решений суды вынесли еще 2008-2012 годах — но они до сих не исполнены.

Елена Хрусталева,

руководитель фракции КПРФ в БГД:

— Мы хорошо понимаем, что финансовых средств на все городские нужды не хватает. Но в этой ситуации нужно придерживаться политики приоритетов. Таким приоритетом является ликвидация аварийных условий жизни наших избирателей. Государство в лице судебных инстанций стоит на защите прав барнаульцев, а город систематически не выполняет своих обязательств. А ведь за каждым таким решением стоит жизнь человека! Если гасить долги даже по 100 млн рублей в год, окончательно рассчитаться городу удастся только через 50 лет.

Депутат предложила не рассеивать проблему по отдельным комитетам, а выделить ее в отдельную программу и целенаправленно ее решать, привлекая не только городские и краевые средства, а, возможно, и федеральный бюджет.

Ответ единоросса

Отпор заявлениям главной коммунистки городской думы дал единоросс Иван Огнев.

Он, во-первых, попросил ее не перетягивать одеяло на себя — ведь решения о выделении дополнительных денег на переселение из аварийного жилья добивались все фракции, а не только коммунисты. Так что это результат совместной работы всей гордумы.

Во-вторых, текущая кровля — как правило, не относится к полномочиям городских властей.

В-третьих, он посоветовал коммунистам прийти в сельский ДК и посмотреть, хорошо ли живут мастера культуры.

Иван Огнев,

председатель комитета по законности и местному самоуправлению БГД:

— Если они будут разделять вашу точку зрения, и будут говорить — да, нас закормили финансами, — ну тогда, наверное, и стоит об этом выступать... Мы не можем сегодня весь бюджет направить на исполнение судебных исков, мы не имеем такой возможности. Внесите предложение, как существенно увеличить доходную часть бюджета. Не просто, что мы голосуем против, а мы предлагаем вот такими способами увеличить ее существенно, чтобы покрыть все судебные иски. Вот тогда это будет разговор.

Коммунистка привела дополнительные аргументы: от фекальных масс уже несколько лет тонет поселок Мир, решений не принимается, поэтому она и озвучила эти вопросы. Но руководитель фракции "ЕР" Вячеслав Перерядов призвал КПРФ вести конструктивную работу, а не протестную.

В конечном итоге бюджет Барнаула на 2018 год все же приняли.