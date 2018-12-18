В минобре рассказали, каких учителей не хватает в школах Алтайского края

Нехватка кадров в школах Алтайского края связана с требованиями инклюзивного образования и доступной среды, а также с бэби-бумом начала 2000-х и новыми стандартами. Об этом на пресс-конференции рассказал министр образования региона Максим Костенко.

В крае 230 образовательных организаций имеют адаптивные программы, там обучаются в том числе инвалиды. С каждым годом дети с особенностями здоровья чаще приходят не в коррекционные и специализированные школы, а в обычные. Для реализации этих программ школы нуждаются в узких специалистах — дефектологах, логопедах, тьюторах. Более того, в 200 школах не хватает психологов.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Психолог не может взмахнуть волшебной палочкой и решить все проблемы. Но в его задачи входит адаптация всех участников образовательного процесса. Он может сделать так, чтобы особенного ребенка приняли дети, педагоги, родители других детей. В небольших школах этот вопрос решается легче, но в городских школах, где в классах по 30 человек, проблема есть.

Острой темой, по мнению, министра, остается нехватка учителей начальных классов. Это связано с демографической проблемой — дети, рожденные во время бэби-бума начала 2000-х годов как раз учатся в начальной школе.

Также требуются учителя иностранных языков. Это связано с введением второго иностранного в школах, оценки по нему пойдут в аттестат. Идею «учить один иностранный, но хорошо» не раз высказывала министра просвещения России Ольга Васильева, однако пока второй язык все же стоит в образовательном стандарте.

По данным алтайского минобра, ежегодно на 1 сентября в крае остаются открытыми около 200−300 педагогических вакансий. Одним из решений проблемы, по словам Костенко, стало заключение с педагогическими вузами договоров «о длительной практике», чтобы студенты-старшекурсники могли работать в школе.