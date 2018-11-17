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Образование
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В Рособрнадзоре призвали учителей не нагнетать ажиотаж вокруг ЕГЭ ради собственных заработков

Рособрнадзор призвал не нагнетать ажиотаж вокруг репетиторства для подготовки к ЕГЭ. Экзамен не содержит ничего, что выходило бы за рамки школьной программы, поэтому успешно его сдать можно без обращения к репетиторам, сообщил 17 ноября замруководителя ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС.

Школьников Алтайского края подготовит к ЕГЭ по английскому онлайн-школа.
Школьников Алтайского края подготовит к ЕГЭ по английскому онлайн-школа.
Источник: smart-university.ru

Ранее Музаев сообщил, что многие учителя российских школ намеренно создают тревогу среди учеников перед важным экзаменом, чтобы учащиеся обратились за услугами к репетиторам. По его словам, многие педагоги таким образом создают условия оплаты им дополнительных часов.

Анзор Музаев,
замруководителя Рособрнадзора:

Если школьник добросовестно и систематически учится, ЕГЭ он сдаст <…> Для кого-то обращение к репетиторам и внеклассные занятия являются дополнительной мотивацией для систематической подготовки к ЕГЭ, это помогает им разработать индивидуальную стратегию подготовки к экзаменам. Однако успешно подготовиться и сдать экзамены можно и без репетиторов, что показывает опыт значительного числа стобалльников.

Музаев отметил, что вся необходимая информация для подготовки публикуется перед началом учебного года на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Там можно найти демонстрационные варианты и другие документы, определяющие содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по всем предметам.

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