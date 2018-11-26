Алтайские учителя назвали главную причину плохой успеваемости школьников

Плохая успеваемость школьников связана с невниманием родителей к образованию детей. Так считают большинство учителей (86,7%) в Челябинской области, Алтайском и Ставропольском краях. Специалисты РАНХиГС провели исследование и определили что влияет на образование учеников, пишет РИА Новости.

Второй причиной плохой учебы считают семейное неблагополучие, а на третьем месте находятся проблемы со здоровьем детей. В числе других причин называют и профессионализм учителей.

Более половины педагогов (54,7%) считают, что в последние годы семьи стали более требовательны к качеству образовательного процесса, чем это было раньше. Большинство родителей оценивают успеваемость своих детей в школе как хорошую и отличную, только 12,8% семей отметили, что дети учатся на «тройки».

Родители объясняют низкую успеваемость своих детей различными причинами. На первом месте находится отсутствие способностей к отдельным предметам (33,8%), на втором — содержание образовательной программы (32,2%), а на третьем — отсутствие у детей интереса к учебе (26,5%).

По их мнению, улучить образование мешает отсутствие возможности оплачивать дополнительные занятия. Треть семей не видят в существующей системе препятствий для повышения успеваемости ребенка, и лишь незначительная часть опрошенных считает, что профдеятельность учителей нуждается в улучшении.

Опрос проводился с февраля по май в Алтайском и Ставропольском краях и Челябинской области, в каждом регионе были опрошены 700 учителей и 700 родителей.