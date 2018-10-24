На Алтае заработал сервис с электронными заданиями для начальной школы «Яндекс.Учебник»

Алтайский край стал площадкой для тестирования нового образовательного онлайн-сервиса для учителей начальных классов «Яндекс.Учебник». В нем содержатся задания в электронном виде по русскому языку и математике для школьников 2−4 класса. К сервису подключились более 100 алтайских учителей из разных городов.

Все задания соответствуют госстандарту и создаются на основе примерных программ по предметам, рассказал директор продукта «Яндекс.Учебник» Евгений Лурье. Сервис анализирует выполнение заданий, собирает статистику — она помогает выявить сложные темы и вовремя заметить трудности школьников.

Пилотные регионы примут участие в исследовании эффективности сервиса, поделятся опытом его использования и замечаниями. Первые выводы можно будет сделать в конце учебного года, считает Евгений Лурье.

Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования (АКИПКРО) вместе с «Яндексом» поможет учителям освоиться с сервисом, сделает его доступным для всех школ края. Институт проведет ряд мероприятий, на которых директора, учителя и методисты смогут познакомиться с возможностями «Яндекс.Учебника», получат консультации специалистов. В школах, где начнут использовать сервис, организуют семинары и мастер-классы.

Наталья Лапина, учитель начальных классов школы № 53, начала использовать «Яндекс.Учебник» с 1 сентября.

Наталья Лапина,

учитель начальных классов школы № 53:

Детям интересно решать задания на платформе, они сразу получают обратную связь, видят свой результат. А я как учитель экономлю время на проверке, слежу за статистикой, которую мне дает система, и на ее основе корректирую дальнейшую работу с учениками".

«Яндекс» предоставит алтайским учителям бесплатный доступ к сервису на три учебных года.