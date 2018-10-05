Первый канал вновь разгромил систему алтайского образования на селе

5 октября, в День учителя, один из сюжетов программы «Мужское и женское» на Первом канале посвятили теме оптимизации школы в селе Алтайского края. Жители села Новокалманка (Усть-Калманский район) заявили, что готовы взять вилы ради защиты своей школы, а учителя, ученики и глава сельсовета объяснили, какими проблемами грозит реформа.

Altapress.ru ранее сообщал, что в Новокалманку приезжала группа Первого канала, которая делала сюжет по мотивам нашего материала.

Школу в Новокалманке, где сейчас дети учатся с 1 по 11 класс, хотели реорганизовать: во-первых, сделать 9-леткой, во-вторых, — филиалом одной из других районных школ, и старшеклассников туда возить на автобусе.

Сейчас в новокалманской школе учатся 40 детей. Содержать ее помогают родители. В этом году на косметический ремонт школе выделили 10 тыс. рублей.

«Да все поразъедутся», «сейчас сделают 9 классов, а потом совсем закроют», «не станет образование лучше, только хуже», «мы специально в эту деревню переехали, чтобы в школу ходить», «вилы поднимем и пойдем на дорогу стоять» — так отреагировали родители и жители села на новость о реорганизации школы.

Виктор Проскурнов, глава сельсовета, привел пример другого села района — Новотроинка: 10 лет назад там проживало 200 человек, но после закрытия здесь осталось 15 жителей. В Новокалманке опасаются такого сценария.

В студию программы приехали Проскурнов, двое учителей и ученики школы. Они назвали несколько проблем, которые видят в случае реорганизации.

До соседней школы ехать около 20 километров. Нужно содержать автобус. Дети , обучающиеся в другом селе , оказываются отрезаны от дополнительного образования: кружков , секций и т.д. Детям одних классов придется ждать в чужом селе , пока закончатся уроки у других. Зимой дороги может переметать , дети рискуют или не добраться до школы ( или из нее), или пропустить уроки. Один из учеников рассказал , что уже жил в другом селе , откуда ездил в соседнее в школу , иногда в плохую погоду добираться до дома приходилось по 2−3 часа. Порой приходилось ждать до вечера , если автобус ломался , покормить детей было некому.

Зрители в студии возмутились таким положение дел: их потрясла сумма в 10 тыс. рублей на ремонт, необходимость иногда подолгу на голодный желудок ждать автобус у детей.

Как ранее писал altapress.ru, после поднявшейся шумихи решение о реорганизации новокалманской школы отложили как минимум на год. Дальнейшая судьба учебного заведения туманна.

При этом в программе показали и другой пример алтайской сельской школы — в селе Налобиха (Косихинский район). Здесь 7 лет назад построили новое современное здание. Правда, есть нюанс — Налобиха — райцентр, село гораздо более крупное и экономические сильное. Школа здесь развивается, сюда приезжают молодые учителя, в том числе из Барнаула. Им дают жилье. Многие создали здесь свои семьи и пустили в селе глубокие корни.

Напомним, что буквально несколько дней назад в новостях на Первом канале вышел сюжет о категорической нехватке учителей в сельских школах Алтайского края и их низкой зарплате. Большой резонанс в педагогическом сообществе вызвали слова замминистра образования региона Марины Дюбенковой: «Что значит „мало получает“?! МРОТ получают все!»

Еще раньше, в начале июня, на прямую линию президенту Владимиру Путину дозвонились жители другого алтайского села — Старая Суртайка (Красногорский район). Школе тоже грозила реорганизация. Ее сохранили, пополнили учительский состав.