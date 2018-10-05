Первый канал вновь разгромил систему алтайского образования на селе

Altapress.ru ранее сообщал, что в Новокалманку приезжала группа Первого канала, которая делала сюжет по мотивам нашего материала.
Школу в Новокалманке, где сейчас дети учатся с 1 по 11 класс, хотели реорганизовать: во-первых, сделать 9-леткой, во-вторых, — филиалом одной из других районных школ, и старшеклассников туда возить на автобусе.
Сейчас в новокалманской школе учатся 40 детей. Содержать ее помогают родители. В этом году на косметический ремонт школе выделили 10 тыс. рублей.
«Да все поразъедутся», «сейчас сделают 9 классов, а потом совсем закроют», «не станет образование лучше, только хуже», «мы специально в эту деревню переехали, чтобы в школу ходить», «вилы поднимем и пойдем на дорогу стоять» — так отреагировали родители и жители села на новость о реорганизации школы.
Виктор Проскурнов, глава сельсовета, привел пример другого села района — Новотроинка: 10 лет назад там проживало 200 человек, но после закрытия здесь осталось 15 жителей. В Новокалманке опасаются такого сценария.
В студию программы приехали Проскурнов, двое учителей и ученики школы. Они назвали несколько проблем, которые видят в случае реорганизации.
- До соседней школы ехать около 20 километров.
- Нужно содержать автобус.
- Дети, обучающиеся в другом селе, оказываются отрезаны от дополнительного образования: кружков, секций и т.д.
- Детям одних классов придется ждать в чужом селе, пока закончатся уроки у других.
- Зимой дороги может переметать, дети рискуют или не добраться до школы (или из нее), или пропустить уроки. Один из учеников рассказал, что уже жил в другом селе, откуда ездил в соседнее в школу, иногда в плохую погоду добираться до дома приходилось по 2−3 часа. Порой приходилось ждать до вечера, если автобус ломался, покормить детей было некому.
Зрители в студии возмутились таким положение дел: их потрясла сумма в 10 тыс. рублей на ремонт, необходимость иногда подолгу на голодный желудок ждать автобус у детей.
Как ранее писал altapress.ru, после поднявшейся шумихи решение о реорганизации новокалманской школы отложили как минимум на год. Дальнейшая судьба учебного заведения туманна.
При этом в программе показали и другой пример алтайской сельской школы — в селе Налобиха (Косихинский район). Здесь 7 лет назад построили новое современное здание. Правда, есть нюанс — Налобиха — райцентр, село гораздо более крупное и экономические сильное. Школа здесь развивается, сюда приезжают молодые учителя, в том числе из Барнаула. Им дают жилье. Многие создали здесь свои семьи и пустили в селе глубокие корни.
Напомним, что буквально несколько дней назад в новостях на Первом канале вышел сюжет о категорической нехватке учителей в сельских школах Алтайского края и их низкой зарплате. Большой резонанс в педагогическом сообществе вызвали слова замминистра образования региона Марины Дюбенковой: «Что значит „мало получает“?! МРОТ получают все!»
Еще раньше, в начале июня, на прямую линию президенту Владимиру Путину дозвонились жители другого алтайского села — Старая Суртайка (Красногорский район). Школе тоже грозила реорганизация. Ее сохранили, пополнили учительский состав.