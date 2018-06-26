Решающие слово у народа: как жители алтайского села заставили чиновников не закрывать школу

Об этом altapress.ru рассказал Александр Малявкин, председатель местного СПК "Колос" и депутат Романовского райсовета. Он откликнулся на материал altapress.ru об оптимизации школы в Новокалманке Усть-Калманского района.

Что произошло в Майском

По словам Александра Малявкина, в Майском похожие события вокруг школы развернулись в 2017 году. В марте районные чиновники объявили, что хотят лишить поселковую школу статуса юрлица и сделать ее филиалом школы в райцентре.

22 мая администрация района подписала постановление о реорганизации. Из него следовало, что школу в Майском из 11-летней превратят в 9-летнюю. Предполагалось, что старшеклассники будут ездить на занятия в райцентр.

Как показывает практика, после этого школы и дальше понижают в статусе, а в конечном счете закрывают. Параллельно с этим села деградируют.

Что сделали жители, чтобы отстоять школу

Актив поселка не стал терять время и оперативно принялся действовать.

Александр Малявкин,

председатель СПК "Колос":

— Депутаты сельсовета утвердили положение о собрании села, его повестку. На этом основании провели сход, на котором решили не согласиться с реорганизацией школы. Оформленный по всем правилам протокол отправили в прокуратуру и районную администрацию. Получили ответы: "все делается законно".

После этого Александр Малявкин и еще 162 жителя поселка Майский подали групповой иск к администрации Романовского района. Они заявили, что власти нарушили их права. В частности, право на доступность образования. В иске также указано, что чиновники не провели опрос жителей и проигнорировали их мнение по поводу реорганизации школы.

Представители районной администрации возразили: образовательный процесс при реорганизации не пострадает, а позиция жителей не может быть решающим фактором. "Отрицательное мнение не обязывает администрацию района отказаться от реорганизации", — заявил представитель ответчика (говорится в решении суда; есть в распоряжении редакции — прим. ред.).

Директор школы в суде говорила, что педколлектив и родители выступают против планов властей. По ее словам, в школе учатся 47 детей. Это ровно столько же, как в школе в Старой Суртайке (там школу сохранили после того, как жители пожаловались на "прямую линию" Путину). Кроме того, демографическая обстановка в Майском меняется в лучшую сторону, сообщила директор.

Что решил суд?

Как следует из решения суда, чиновники допустили несколько процессуальных ошибок. Например, это именно они должны были организовать опрос населения. Районные власти же руководствовались лишь протоколом собрания в школе, где было всего 58 человек. При том все они проголосовали против реорганизации.

Главный вопрос, который стоял перед судьей — должны ли были местные власти учитывать позицию жителей? В законе "Об общих принципах организации местного самоуправления" говорится о том, что мнение населения носит рекомендательный характер.

Но, как следует из решения суда, в этом случае следует применять нормы другого закона — "Об образовании". В нем говорится, что реорганизовывать или ликвидировать школы в сельской местности без учета мнения жителей не допускается.

Александр Малявкин,

председатель СПК "Колос":

— Мы заказали юридическую экспертизу в минюсте, чтобы уточнить — что значит "с учетом мнения"? Чиновники должны просто принять его к сведению или руководствоваться им? Эксперт сделал заключение: если люди сказали "нет", то местные власти не могут проводить реорганизацию (заключение есть в распоряжении редакции - прим. ред.).

В итоге суд встал на сторону жителей Майского и отменил постановление администрации района. Чиновники не стали обжаловать это решение. Оно вступило в силу в октябре 2017 года. Школа сохранила юрлицо и статус 11-летней.

Но власти все же превратили в филиалы школы в других селах района, где жители не боролись за их сохранение, говорит Александр Малявкин.

Где еще в селах Алтая борются против оптимизации школ

1. Самый нашумевший пример — село Старая Суртайка Красногорского района. Ее жители 7 июня во время "прямой линии" рассказали президенту Владимиру Путину, что их малокомплектную школу хотят закрыть. Если не будет школы, погибнет село, заявили они. После этого Путин обратился к врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко и попросил помочь сохранить школу. Тот пообещал, что школу не закроют.

2. Село Журавлиха Первомайского района. Чиновники хотели сделать местную школу, в которой учатся 80 детей, филиалом школы в селе Первомайском. Уже с 1 сентября 2018 года учащиеся десятых и одиннадцатых классов должны были ездить на учебу за 20 километров.

"Не исключено, что следующим этапом стало бы новое понижение статуса журавлихинской школы, а потом и вовсе её закрытие, как это произошло со многими другими малокомплектными учебными заведениями региона", пишет ИА REGNUM.

Жители Журавлихи также обращались на "прямую линию", но в эфир не попали. Зато о ситуации вокруг их школы написали СМИ. 21 июня стало известно, что чиновники отказались от своих планов реорганизовать и эту школу.

3. Село Новокалманка Усть-Калманского района. Еще одна точка на карте Алтайского края, откуда на "прямую линию" поступал сигнал об оптимизации. Здесь школу с 42 учениками также хотят сделать филиалом школы в райцентре и из 11-летней превратить ее в 9-летнюю.

23 июня в селе провели опрос жителей. Из 192 пришедших на голосование за реорганизацию школы высказались лишь 6 человек. Прислушаются ли районные чиновники к мнению новокалманцев, станет известно позже. О том, как и почему в Новокалманке бьются за сохранение школы, читайте в нашем репортаже.