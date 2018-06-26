Образование

Решающие слово у народа: как жители алтайского села заставили чиновников не закрывать школу

Сегодня, 10:01.
Образование

Администрация Романовского района не смогла реорганизовать школу в поселке Майский. Местные жители через суд заставили чиновников прислушаться к их мнению и отказаться от планов оптимизировать учреждение.

В сельской школе.
В сельской школе. Фото : altapress.ru.

Об этом altapress.ru рассказал Александр Малявкин, председатель местного СПК "Колос" и депутат Романовского райсовета. Он откликнулся на материал altapress.ru об оптимизации школы в Новокалманке Усть-Калманского района.

Что произошло в Майском

По словам Александра Малявкина, в Майском похожие события вокруг школы развернулись в 2017 году. В марте районные чиновники объявили, что хотят лишить поселковую школу статуса юрлица и сделать ее филиалом школы в райцентре.

22 мая администрация района подписала постановление о реорганизации. Из него следовало, что школу в Майском из 11-летней превратят в 9-летнюю. Предполагалось, что старшеклассники будут ездить на занятия в райцентр. 

Как показывает практика, после этого школы и дальше понижают в статусе, а в конечном счете закрывают. Параллельно с этим села деградируют.

Что сделали жители, чтобы отстоять школу

Актив поселка не стал терять время и оперативно принялся действовать.

Александр Малявкин,
председатель СПК "Колос":

— Депутаты сельсовета утвердили положение о собрании села, его повестку. На этом основании провели сход, на котором решили не согласиться с реорганизацией школы. Оформленный по всем правилам протокол отправили в прокуратуру и районную администрацию. Получили ответы: "все делается законно".

После этого Александр Малявкин и еще 162 жителя поселка Майский подали групповой иск к администрации Романовского района. Они заявили, что власти нарушили их права. В частности, право на доступность образования. В иске также указано, что чиновники не провели опрос жителей и проигнорировали их мнение по поводу реорганизации школы.

Представители районной администрации возразили: образовательный процесс при реорганизации не пострадает, а позиция жителей не может быть решающим фактором. "Отрицательное мнение не обязывает администрацию района отказаться от реорганизации", — заявил представитель ответчика (говорится в решении суда; есть в распоряжении редакции — прим. ред.).

Директор школы в суде говорила, что педколлектив и родители выступают против планов властей. По ее словам, в школе учатся 47 детей. Это ровно столько же, как в школе в Старой Суртайке (там школу сохранили после того, как жители пожаловались на "прямую линию" Путину). Кроме того, демографическая обстановка в Майском меняется в лучшую сторону, сообщила директор.

В школе.
В школе.

Что решил суд?

Как следует из решения суда, чиновники допустили несколько процессуальных ошибок. Например, это именно они должны были организовать опрос населения. Районные власти же руководствовались лишь протоколом собрания в школе, где было всего 58 человек. При том все они проголосовали против реорганизации.

Главный вопрос, который стоял перед судьей — должны ли были местные власти учитывать позицию жителей? В законе "Об общих принципах организации местного самоуправления" говорится о том, что мнение населения носит рекомендательный характер.

Но, как следует из решения суда, в этом случае следует применять нормы другого закона — "Об образовании". В нем говорится, что реорганизовывать или ликвидировать школы в сельской местности без учета мнения жителей не допускается.

Александр Малявкин,
председатель СПК "Колос":

— Мы заказали юридическую экспертизу в минюсте, чтобы уточнить — что значит "с учетом мнения"? Чиновники должны просто принять его к сведению или руководствоваться им? Эксперт сделал заключение: если люди сказали "нет", то местные власти не могут проводить реорганизацию (заключение есть в распоряжении редакции - прим. ред.).

В итоге суд встал на сторону жителей Майского и отменил постановление администрации района. Чиновники не стали обжаловать это решение. Оно вступило в силу в октябре 2017 года. Школа сохранила юрлицо и статус 11-летней.

В школе.
В школе.

Но власти все же превратили в филиалы школы в других селах района, где жители не боролись за их сохранение, говорит Александр Малявкин.

Где еще в селах Алтая борются против оптимизации школ

1. Самый нашумевший пример — село Старая Суртайка Красногорского района. Ее жители 7 июня во время "прямой линии" рассказали президенту Владимиру Путину, что их малокомплектную школу хотят закрыть. Если не будет школы, погибнет село, заявили они. После этого Путин обратился к врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко и попросил помочь сохранить школу. Тот пообещал, что школу не закроют.

2. Село Журавлиха Первомайского района. Чиновники хотели сделать местную школу, в которой учатся 80 детей, филиалом школы в селе Первомайском. Уже с 1 сентября 2018 года учащиеся десятых и одиннадцатых классов должны были ездить на учебу за 20 километров.

"Не исключено, что следующим этапом стало бы новое понижение статуса журавлихинской школы, а потом и вовсе её закрытие, как это произошло со многими другими малокомплектными учебными заведениями региона", пишет ИА REGNUM.

Жители Журавлихи также обращались на "прямую линию", но в эфир не попали. Зато о ситуации вокруг их школы написали СМИ. 21 июня стало известно, что чиновники отказались от своих планов реорганизовать и эту школу.

В Новокалманской школе.
В Новокалманской школе.

3. Село Новокалманка Усть-Калманского района. Еще одна точка на карте Алтайского края, откуда на "прямую линию" поступал сигнал об оптимизации. Здесь школу с 42 учениками также хотят сделать филиалом школы в райцентре и из 11-летней превратить ее в 9-летнюю.

23 июня в селе провели опрос жителей. Из 192 пришедших на голосование за реорганизацию школы высказались лишь 6 человек. Прислушаются ли районные чиновники к мнению новокалманцев, станет известно позже. О том, как и почему в Новокалманке бьются за сохранение школы, читайте в нашем репортаже.

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