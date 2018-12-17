Алтайский министр образования намерен конкурировать с «известной торговой сетью» за кадры

Министр образования Алтайского края Максим Костенко назвал кадры в числе главных проблем системы образования региона. По словам министра, одна из задач — побороться со «всем известной торговой сетью», куда молодые педагоги готовы идти кассирами из-за более высокой зарплаты.

Как рассказал министр, новые стандарты образования заставляют обратить внимание на инновационную активность педагогов. Проще говоря, работа учителей «требует апгрейда», необходимо совершенствовать сам подход к обучению. По его словам к инновациям, как ни странно, больше готовы учителя со стажем.

Тема молодых педагогов также находится под пристальным вниманием министерства. По словам Костенко, ежегодно в систему образования приходит около 600 молодых педагогов и надо их чем-то удерживать.

При этом подъемные в районах сильно варьируются. «Например, Павловский район дает 100 тыс. Многие дают всего лишь 5 тыс», — сказал министр.

В этом году планируется провести большую работу с пятью педагогическими колледжами и двумя вузами по «созданию положительного образа учителя», чтобы студенты и выпускники активнее выбирали работу по специальности.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края: