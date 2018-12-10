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10 декабря
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Политика
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Запрет на подарки для врачей и учителей могут принять уже в 2019 году

Новые антикоррупционные стандарты для врачей, учителей и других сотрудников организаций, подчиняющихся госорганам, могут принять к середине 2019 года. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента противодействия коррупции Минтруда России Дмитрий Баснак.

Школа. Учитель
Школа. Учитель
СС0

По данным чиновника, в конце ноября правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Для работников, которые под него подпадают, будет действовать запрет на получение любых подарков, кроме цветов и канцелярской продукции.

Сейчас такие стандарты распространены только на федеральных служащих, а врачи, учителя и другие бюджетники имеют право получать презенты, стоимость которых не превышает 3000 рублей. К таким работникам предъявят и требования о необходимости сообщать работодателю о фактах склонения к коррупции.

Также предусмотрено, что если служащий получил подарок на официальном, протокольном мероприятии, то по возвращении на место службы он обязан уведомить о его получении и сдать. Если подарок стоит меньше трех тысяч рублей, его возвращают, если больше — он остается в собственности органа, но служащий может его выкупить.

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