«Спроси у юриста»: дадим ответы на популярные вопросы

В нашей жизни могут возникнуть обстоятельства, в которых требуется помощь юриста. Как грамотно составить претензию на возврат денежных средств, понять, какие социальные услуги положены по закону, подготовить исковое заявление, получить консультацию по трудовому законодательству?

Центр «Юридическая клиника» Алтайского филиала РАНХиГС и Публичный центр правовой информации Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова дадут ответы на подобные вопросы. Они подготовили совместный проект «Спроси у юриста». Это цикл письменных ответов и видеороликов по различным спорным ситуациям в области гражданского, трудового, семейного, жилищного и иных отраслей права.

Студенты юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС анализируют спорные ситуации в сфере защиты прав потребителей и разъясняют, как себя вести в различных ситуациях.

В первом выпуске специалисты рассказывают о том, как вернуть в интернет-магазин некачественную бытовую технику.

«Все желающие могут получить бесплатную юридическую помощь от консультантов Центра „Юридическая клиника“ Алтайского филиала РАНХиГС. Студенты юридического факультета академии под руководством практикующих юристов консультируют жителей нашего города и края по правовым вопросам, разъясняют гражданам их права и содействуют защите их законных интересов, помогают составить исковые заявления, жалобы, претензии и другие процессуальные документы», — говорит Светлана Рыбакова, директор Центра «Юридическая клиника», старший преподаватель кафедры частного права Алтайского филиала РАНХиГС.

Студенты и преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС ждут вас каждый четверг с 10 до 12 часов по адресу: г. Барнаул, ул. ул. Молодёжная, 5, информационно-сервисная служба (1 этаж), контактный телефон: 8 (3852) 506−626.

Кроме того, получить консультацию можно в Центре «Юридическая клиника» по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, аудитория В108. Предварительная запись по телефону: 8 (3852) 504−171 и e-mail: yurklinika-asapa@mail.ru.