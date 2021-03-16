Стала известна дата начала весенних каникул для школьников Барнаула

Весенние каникулы для школьников Барнаула стартуют с 22 марта и продлятся до 28 марта, сообщили в администрации города.

Для детей уже приготовили план мероприятий: Международном фестиваль творческих коллективов, фестивали цирковой, изобразительной, патриотической и научной направленностей, конференции, марафоны, спортивные соревнования, сборы и мастер-классы, городские конкурсы и олимпиады.

«Помимо того, каждая образовательная организация проведет свои классные часы и мероприятия, чтобы каникулы прошли познавательно и с пользой для детей. В школах запланированы виртуальные экскурсии, выезды, интерактивные занятия, акции „Снежный десант“, викторины, конкурсы чтецов, спортивные игры и фестиваль настольных игр», — перечисляют в мэрии.

Подробный план весенних каникул есть на сайте комитета по образованию.

Ранее в родительских чатах появились сообщения о том, что весенние каникулы будут перенесены с 22 на 29 марта.