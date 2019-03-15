Стали известны даты ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году

ЕГЭ (11 класс)
Основная волна ЕГЭ-2019 начнется 27 мая с экзаменов по географии и литературе. 29 мая пройдет ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. 31 мая будут сдавать историю и химию, 3 июня — русский язык, пишет ТАСС.
Экзамены по иностранным языкам пройдут 5, 7 и 8 июня. Физику назначили на 5 июня, обществознание на 10 июня, а биологию, информатику и ИКТ — на 13 июня.
Досрочная сдача, в которой принимают участие выпускники прошлых лет и выпускники 2019 года по уважительной причине, пройдет с 20 марта по 1 июля.
В сентябрьскую (вторую) волну ЕГЭ будут сдавать русский язык (3 сентября) и математику базового уровня (6 сентября). К сдаче в эти сроки допускают тех, кто не смог сдать эти предметы в основную волну, но планирует получить аттестат об окончании школы.
ОГЭ (9 класс)
Основные государственные экзамены будут проходить с 24 мая по 2 июля. Первым школьники будут сдавать экзамен по иностранному языку (24 и 25 мая), затем русский язык (28 мая) и обществознание (30 мая).
На 4 июня назначили экзамены по химии, географии, информатике и обществознанию, на 6 июня — по математике, на 11 июня — по физике, биологии, литературе и информатике, сообщает РИА Новости. 14 июня школьники будут сдавать историю, географию и физику.
Оставшиеся дни, включая 2 июля, стали резервными. Дополнительный период для сдачи ОГЭ назначили на 3−21 сентября. Досрочно экзамены можно будет сдать с 22 апреля по 14 мая.