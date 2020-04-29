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Образование

Стало известно, как будут учиться алтайские школьники в мае

Школьники будут учиться до 22 мая, в этот же день официально завершится учебный год. После этого у старшеклассников начнется жаркая экзаменационная пора.

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

Учащиеся 9 и 11 классов будут учиться и получать консультации до 8 июня, и далее выходят до 31 июля на ОГЭ и ЕГЭ, рассказала заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая.

Десятиклассники с 25 по 29 мая пройдут военные сборы. О формате их проведения обещают сообщить дополнительно.

Каждый родитель самостоятельно принимает решение, будет ли его ребенок учиться с 6 по 8 мая, и обязательно ставит в известность любым удобным способом классного руководителя, если ребенок учиться не будет, добавила Терновая.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8−3852−206444 (понедельник-пятница с 8:30 до 17:00).

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что школы и учителя не были готовы к переходу на дистанционное обучение.

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