Стало известно, когда начнутся весенние каникулы в школах Алтайского края

Школы сами определяют сроки каникул, однако продолжительность весеннего отдыха должна соответствовать рекомендациям Минпросвещения. В Алтайском крае каникулы начнутся 24 марта, сообщает gogov.ru .

Всего школьники будут отдыхать десять дней и должны вернуться на учебу в понедельник, третьего апреля.

Это расписание действует для школ, где обучение проходит по четвертям.

А вот в школах с обучением по модулям и триместрам каникулы начнутся только восьмого апреля, в субботу. И закончатся через девять дней — 17 апреля дети вернутся за парты.

При этом руководство школы может изменить даты, поэтому лучше уточнить информацию непосредственно в образовательном учреждении.

Ранее алтайский депутат предложил сократить новогодние каникулы наполовину.