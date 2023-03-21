Стало известно, когда начнутся весенние каникулы в школах Алтайского края

Всего школьники будут отдыхать десять дней и должны вернуться на учебу в понедельник, третьего апреля.
Это расписание действует для школ, где обучение проходит по четвертям.
А вот в школах с обучением по модулям и триместрам каникулы начнутся только восьмого апреля, в субботу. И закончатся через девять дней — 17 апреля дети вернутся за парты.
При этом руководство школы может изменить даты, поэтому лучше уточнить информацию непосредственно в образовательном учреждении.
Ранее алтайский депутат предложил сократить новогодние каникулы наполовину.