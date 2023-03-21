21 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

Стало известно, когда начнутся весенние каникулы в школах Алтайского края

Школы сами определяют сроки каникул, однако продолжительность весеннего отдыха должна соответствовать рекомендациям Минпросвещения. В Алтайском крае каникулы начнутся 24 марта, сообщает gogov.ru.

Учеба. Школа.
Учеба. Школа.
https://unsplash.com/

Всего школьники будут отдыхать десять дней и должны вернуться на учебу в понедельник, третьего апреля.

Это расписание действует для школ, где обучение проходит по четвертям.

А вот в школах с обучением по модулям и триместрам каникулы начнутся только восьмого апреля, в субботу. И закончатся через девять дней — 17 апреля дети вернутся за парты.

При этом руководство школы может изменить даты, поэтому лучше уточнить информацию непосредственно в образовательном учреждении.

Ранее алтайский депутат предложил сократить новогодние каникулы наполовину.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость