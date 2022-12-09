Стало известно, кто занял кресло ректора АлтГТУ

На должность руководителя вуза претендовали:
- д.т.н., профессор, ректор АлтГТУ Андрей Марков,
- к.т.н., доцент, начальник научного управления АлтГТУ Елена Ананьева
- д.э.н., профессор, директор института экономики и управления АлтГТУ Ирина Сычева.
Большинством голосов поддержали действующего ректора Андрея Маркова. За него проголосовали 139 человек.
За Елену Ананьеву отдали 23 голоса, за Ирины Сычеву — 14. Всего в голосовании участвовали 176 человек. Среди них студенты, представители подразделений вуза и его филиалов.
На должности ректора Марков пробудет пять лет.
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