9 декабря
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Образование

Стало известно, кто занял кресло ректора АлтГТУ

Должность ректора Алтайского государственного технического университета занял Андрей Марков.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков.
Ректор АлтГТУ Андрей Марков.
Фото: Анна Зайкова

На должность руководителя вуза претендовали:

  • д.т.н., профессор, ректор АлтГТУ Андрей Марков,
  • к.т.н., доцент, начальник научного управления АлтГТУ Елена Ананьева
  • д.э.н., профессор, директор института экономики и управления АлтГТУ Ирина Сычева.

Большинством голосов поддержали действующего ректора Андрея Маркова. За него проголосовали 139 человек.

За Елену Ананьеву отдали 23 голоса, за Ирины Сычеву — 14. Всего в голосовании участвовали 176 человек. Среди них студенты, представители подразделений вуза и его филиалов.

На должности ректора Марков пробудет пять лет.

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