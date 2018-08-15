Стало известно, насколько подорожали школьные товары в 2018 году

Средний чек покупок к учебному году вырос на 23% по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных Сбербанка «ОФД Платформа», пишут «Известия».

Сумма одной покупки в магазине составила 2,1 тыс. рублей. Самая высокая стоимость — у школьной формы. Средний чек на покупку составил 1,8 тыс. рублей, что на 12,5% больше, чем в июле 2017 года.

Самый значительный рост наблюдался у детской футболки — цена выросла на 77%, до 390 рублей, а также у настольной лампы — на 42%, до 330 рублей.

Отмечается, что в Ростовской и Костромской областях, а также в республиках Мордовия, Хакасия и Чечня спрос на школьные товары подскочил более чем в три раза.

По данным Минэкономразвития, в июле 2018 года стоимость одежды для детей школьного возраста выросла на 2,4%.