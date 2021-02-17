Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 февраля 3°C
Образование

Стало известно расписание ВПР для алтайских школьников в 2021 году

Рособрнадзор утвердил расписание проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2021 году, сообщило министерство образования и науки Алтайского края. Для учащихся 4−8 классов ВПР пройдут в штатном режиме, для 11-классников — по решению школы.

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

Конкретные даты для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно в рамках установленного расписанием периода.

Начнется проведение ВПР в 2021 году с проверочных работ для 11 классов по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, немецкому или французскому) с 1 по 26 марта.

ВПР по географии школы могут провести для обучающихся 11 или 10 классов в зависимости от своего учебного плана.

С 15 марта по 21 мая для всех классов в параллели пройдут ВПР:

  • для 4 классов (по русскому языку, математике и окружающему миру),
  • 5 классов (русский язык, математика, история, биология),
  • 6 и 8 классов (русский язык и математика),
  • 7 классов (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика).
Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

Также в обязательном порядке все обучающиеся 7 классов напишут с 1 апреля по 21 мая ВПР по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому).

Обучающиеся 6 и 8 классов с 15 марта по 21 мая напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора.

Шестиклассникам могут встретиться ВПР по истории, биологии, географии или обществознанию, восьмиклассникам — по истории, биологии, географии, обществознанию, химии или физике.

Ранее стало известно, когда школьники будут сдавать ЕГЭ в 2021 году.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость