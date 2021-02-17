Стало известно расписание ВПР для алтайских школьников в 2021 году

Конкретные даты для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно в рамках установленного расписанием периода.
Начнется проведение ВПР в 2021 году с проверочных работ для 11 классов по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, немецкому или французскому) с 1 по 26 марта.
ВПР по географии школы могут провести для обучающихся 11 или 10 классов в зависимости от своего учебного плана.
С 15 марта по 21 мая для всех классов в параллели пройдут ВПР:
- для 4 классов (по русскому языку, математике и окружающему миру),
- 5 классов (русский язык, математика, история, биология),
- 6 и 8 классов (русский язык и математика),
- 7 классов (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика).
Также в обязательном порядке все обучающиеся 7 классов напишут с 1 апреля по 21 мая ВПР по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому).
Обучающиеся 6 и 8 классов с 15 марта по 21 мая напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора.
Шестиклассникам могут встретиться ВПР по истории, биологии, географии или обществознанию, восьмиклассникам — по истории, биологии, географии, обществознанию, химии или физике.
Ранее стало известно, когда школьники будут сдавать ЕГЭ в 2021 году.