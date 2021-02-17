Стало известно расписание ВПР для алтайских школьников в 2021 году

Рособрнадзор утвердил расписание проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2021 году, сообщило министерство образования и науки Алтайского края. Для учащихся 4−8 классов ВПР пройдут в штатном режиме, для 11-классников — по решению школы.

Конкретные даты для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно в рамках установленного расписанием периода.

Начнется проведение ВПР в 2021 году с проверочных работ для 11 классов по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, немецкому или французскому) с 1 по 26 марта.

ВПР по географии школы могут провести для обучающихся 11 или 10 классов в зависимости от своего учебного плана.

С 15 марта по 21 мая для всех классов в параллели пройдут ВПР:

для 4 классов ( по русскому языку , математике и окружающему миру),

по русскому языку математике и окружающему миру), 5 классов ( русский язык , математика , история , биология),

русский язык математика история биология), 6 и 8 классов ( русский язык и математика),

русский язык и математика), 7 классов ( русский язык , математика , история , биология , география , обществознание , физика).

Школа. Учеба. СС0.

Также в обязательном порядке все обучающиеся 7 классов напишут с 1 апреля по 21 мая ВПР по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому).

Обучающиеся 6 и 8 классов с 15 марта по 21 мая напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора.

Шестиклассникам могут встретиться ВПР по истории, биологии, географии или обществознанию, восьмиклассникам — по истории, биологии, географии, обществознанию, химии или физике.

Ранее стало известно, когда школьники будут сдавать ЕГЭ в 2021 году.