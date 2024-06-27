Стало известно, сколько барнаульских выпускников получат аттестат

Вручение аттестатов выпускникам 11 классов пройдет в 84 школах города. В 2024 году объявлено 480 претендентов на получение медали, среди них 208 золотых и 272 серебряных, сообщает пресс-центр Барнаула.

В этом году аттестаты получат 3 422 выпускника 11-х классов.

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении 1 степени» получат выпускники 11 класса, имеющие итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, успешно прошедшие ЕГЭ и набравшие не менее 70 баллов по русскому языку и другому предмету. Голубой аттестат с отличием и медаль 2 степени получат выпускники, имеющие не более двух отметок «хорошо» и набравшие не менее 60 баллов по русскому языку и другому предмету.

28 июня вручение аттестатов состоится в 72 школах, в остальных 12 школах аттестаты выпускникам вручат 29 июня.

Ранее сообщалось, что Барнаульская выпускница сдала три ЕГЭ на максимальные баллы.

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