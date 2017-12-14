"Держите её здесь, пока не напишет". Студенты юрфака АлтГУ пожаловались на угрозы со стороны деканата

Беседы в кабинете

Студенты объяснили, что в начале декабря их стали вызывать в деканат и просили написать объяснительные на имя ректора, о действиях Натальи Карловой и её заместителя Юлии Еременко. По словам источников altapress.ru, студентам говорили, что по окончанию учебы они получат плохие характеристики и "что им здесь еще учиться". Кроме того, давление оказывается не только на студентов, но и преподавателей. А "сторонники идеи осквернить репутацию Натальи Владимировны среди преподавателей рассказывают всем курсам факультета о том, какой она плохой человек", поделился один из студентов.

По словам одного из учащихся, два студента юридического факультета "написали ложь" про декана и её зама о распитии алкоголя и аморальном поведении. Других студентов заставляли написать объяснительную и подтвердить это, расспрашивали, что происходит за стенами университета и личном общении с деканом Натальей Карловой.

Студент юридического факультета:

— Это можно было назвать угрозой. Я сказал: извините, моя личная жизнь вас не касается, но что происходит в стенах университета я вам скажу. Рассказал им, как все было на самом деле, на что они мне ответили: "То, что ты говоришь неправильно. Ты нам лжешь". Стали запугивать меня моей будущей работой. Сказали: "Тебе же нужна хорошая характеристика?" Язык у них не повернулся сказать мне лично об отчислении прямым текстом, но по контексту сложно было не понять, что они имели ввиду. Я сказал, что участвовать в войнах и подписывать ничего не буду и не хочу. После нашего разговора мне сказали: "Подумай хорошо, хлопец".

Другая студентка беседовала с представителем деканата в маленьком кабинете около двух часов и все-таки написала объяснительную.

Студентка юридического факультета:

Меня вызвали и отвели в маленькую комнату. Когда мы начали беседу, меня называли "моя хорошая". А закончили тем, что мне дадут плохую характеристику по итогу обучения, что я не соответствую своим профессиональным качествам. Очень удивило, что спрашивали, были ли Еременко и Карлова на выездных мероприятиях, что они там делали, что говорили, как себя вели. Мне говорили: "Вам заканчивать, подумайте хорошо, чью сторону вам необходимо принять, взвесьте все "за" и "против". Два часа меня держали в кабинете, а потом оставили там со словами: "Держите её здесь, пока она не напишет. Я приду проверю". И я написала по существу заданных мне вопросов, что никакого аморального поведения не заметила, ничего не видела, дома у декана я не была.

На момент публикации связаться с и.о. декана юридического факультета Сергеем Давыдовым altapress.ru не удалось.

Листовки про кальянную

В корпусе С также рассылали анонимные листовки, в которых говорилось, что на факультете творятся непристойные вещи, а Карлова и Еременко владеют кальянной. Информацию о листовках подтвердили студенты и сама Карлова. Учащиеся рассказали, что в эту кальянную ходили студенты юрфака, но ни Карлову, ни Еременко там никогда не видели.

Отметим, что в июне 2017 года в редакцию altapress.ru пришло анонимное письмо о том, что Карлова и Еременко владеют кальянной в центре города. Якобы женщины, используя свое положение, заставляли студентов факультета посещать кальянную и рекламировать её. А нескольких студентов устроили туда кальянщиками и за это проставляли им зачёты и экзамены. Автор письма утверждал, что правоохранительные органы проверяют этих студентов.

Altapress.ru направил запрос в краевое управление СКР, где нам сообщили, что у них нет материалов проверок и возбужденных уголовных дел о деятельности декана юридического факультета Алтайского государственного университета.

Сама Наталья Карлова заявила altapress.ru, что все разговоры о кальянной — ложь.

Согласно 2ГИС, по адресу, где раньше находилась эта кальянная, сейчас её нет.

Ранее altapress.ru сообщал, что в середине ноября после заседания ученого совета декан юридического факультета Наталья Карлова ушла на больничный, а ряд её заместителей сложили свои полномочия. Источники altapress.ru в университете рассказали, что это произошло из-за разногласий с преподавателями, однако сама Карлова утверждает, что у неё конфликт с руководством вуза. На факультете сейчас работает комиссия, которая ищет нарушения в работе действующего декана. И.о. декана стал Сергей Давыдов.