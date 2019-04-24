Суд отказал в спасении сельской школы в Алтайском крае

Алтайский краевой суд 24 апреля отменил решение Тюменцевского районного суда о незаконности реорганизации школы в селе Андроново, сообщила altapress.ru жительница села Ирина Катенева. Жители не намерены останавливаться и планируют дойти до Верховного суда.

Требования 104 жителей села, который обратились с иском в краевой суд, не удовлетворили.

На уровне края, по мнению Ирины Катеневой, попытки признать незаконным преобразование школы в филиал успехом не увенчаются, поэтому андроновцы уже готовятся обращаться в Верховный суд.

Жители считают, что выиграв дело, появится прецедент, когда любая школа с нарушениями при реорганизации может добиться отмены такого решения. Тем более, что жители соседнего села Черемшанка уже подали в суд из-за аналогичной истории.

Нарушения в проведении реорганизации заключаются в том, что власти не учли мнения жителей по этому поводу, а документы по поводу проведения собрания сфальсифицировали, уверены истцы.

Андроновская школа стала филиалом в 2015 году. Несмотря на протесты родителей, 18 школьников с 5 по 9 классы перевели в школу села Грязново. В Андроново осталось 19 учеников начальных классов. Учителя покидают учебное заведение и местные жители боятся, что школу вскоре закроют совсем.