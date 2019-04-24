Жители Алтайского края в суде поборются за школу

Андроновская школа стала филиалом в 2015 году. Несмотря на протесты родителей, 18 школьников с 5 по 9 классы перевели в школу села Грязново. В Андроново осталось 19 учеников начальных классов.
Более сотни жителей подали иск в суд, требуя вернуть школе самостоятельный статус. Районный суд признал реорганизацию незаконной из-за того, что чиновники не спрашивали мнения жителей, но власти района направили апелляцию в краевой суд. Если он оставит решение о реорганизации в силе, то школу в Андроново закроют.
По словам местной жительницы Ирины Катеневой, на заседание приедет более десяти человек. Они намерены дать показания и предоставить все документы, чтобы доказать незаконность реорганизации.
Напомним, в 2018 году жителям удалось через суд заставить чиновников прислушаться к их мнению и отказаться от планов оптимизировать школу в поселке Майский Романовского района.
Аналогичная история произошла в Новокалманской школой в Усть-Калманском районе. Учреждение планировали также преобразовать в филиал и возить учеников в соседнее село. После широкой огласки школу оставили в покое. Историю разбирали в эфире Первого канала.