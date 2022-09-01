Светится от счастья. Педагог Бобровской средней школы вернулась на работу в День знаний: фоторепортаж altapress.ru

Этим летом средняя школа в селе Бобровка стала одной из самых известных в России. Там произошел громкий инцидент с антироссийским мультиком, кибератакой и проверками ФСБ. В результате заместителю по воспитательной работе Юлии Шлыковой пришлось уволиться. Но после публикации altapress.ru педагог смогла вернуться на работу. Показываем, как она встречает новый учебный год.

На прежнем месте

Юлию было заметно издалека — по улыбке и светлым локонам. Она привыкла брать на себя много и справляться, кажется, со всем. Вот и сегодня «рулит» школьным праздником. Ставит музыку, объявляет номера.

В толпе родителей разговоры о том, как хорошо, что педагог вернулся. Эту точку зрения разделяет и директор образовательного учреждения Владимир Коротенко. Заявление на работу от Шлыковой он подписал сразу и без колебаний.

Еще летом родители опасались, что учебное учреждение закроется, ведь никто желал занять место заместителя по воспитательной работе. Отметим, что в Бобровку приезжают за знаниями и ребята из соседних поселков. Всего учебное заведение посещают примерно 400 человек.

Юлия Шлыкова. Анна Зайкова. Юлия Шлыкова. Анна Зайкова. Юлия Шлыкова. Анна Зайкова. Юлия Шлыкова. Анна Зайкова.

Все как родные

Сегодня школьная жизнь идет своим чередом. Уроки, экскурсии, решение проблем столовой — всем этим с удовольствием занимается наша героиня. Кстати, ее сын и дочка тоже здесь, вот-вот пойдут на первый урок в новом учебном году.

У их мамы, как мы узнали, масштабные профессиональные планы. Все она хочет реализовать на нынешнем месте. Переезжать куда-то или менять работу не собирается.

Отпуск провела активно: в семейных поездках и помощи родному коллективу. Заметно, что сил у нее только прибавилось. Женщина поделилась, что Светлана Иванова (имя изменено — Прим.Ред.) с которой у многих учителей были недопонимания, перевела свою дочь на домашние обучение.

Юлия Шлыкова. Анна Зайкова. Юлия Шлыкова. Анна Зайкова. Юлия Шлыкова. Анна Зайкова.

Из неспокойного в учебном учреждении — только детский смех и топот.