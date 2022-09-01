Светится от счастья. Педагог Бобровской средней школы вернулась на работу в День знаний: фоторепортаж altapress.ru

На прежнем месте
Юлию было заметно издалека — по улыбке и светлым локонам. Она привыкла брать на себя много и справляться, кажется, со всем. Вот и сегодня «рулит» школьным праздником. Ставит музыку, объявляет номера.
В толпе родителей разговоры о том, как хорошо, что педагог вернулся. Эту точку зрения разделяет и директор образовательного учреждения Владимир Коротенко. Заявление на работу от Шлыковой он подписал сразу и без колебаний.
Еще летом родители опасались, что учебное учреждение закроется, ведь никто желал занять место заместителя по воспитательной работе. Отметим, что в Бобровку приезжают за знаниями и ребята из соседних поселков. Всего учебное заведение посещают примерно 400 человек.
Все как родные
Сегодня школьная жизнь идет своим чередом. Уроки, экскурсии, решение проблем столовой — всем этим с удовольствием занимается наша героиня. Кстати, ее сын и дочка тоже здесь, вот-вот пойдут на первый урок в новом учебном году.
У их мамы, как мы узнали, масштабные профессиональные планы. Все она хочет реализовать на нынешнем месте. Переезжать куда-то или менять работу не собирается.
Отпуск провела активно: в семейных поездках и помощи родному коллективу. Заметно, что сил у нее только прибавилось. Женщина поделилась, что Светлана Иванова (имя изменено — Прим.Ред.) с которой у многих учителей были недопонимания, перевела свою дочь на домашние обучение.
Из неспокойного в учебном учреждении — только детский смех и топот.