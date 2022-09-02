Танцевали, обнимались и плакали. Как прошла линейка в Бобровской средней школе, куда вернулась Юлия Шлыкова: большой фоторепортаж altapress.ru

В преддверии нового учебного года в Бобровской школе все вернулось на свои места. А точнее туда вернулась заместитель по воспитательной работе, которую обвинили в показе антироссийского мультфильма (который ни одни из учеников не увидел). Рассказываем, как она провела время в увольнении и какие новые проблемы появились в школе из-за старых знакомых.

Что произошло

История началась еще в марте 2022 года, когда Шлыкова получила материалы от районного комитета по образованию, чтобы подготовить рассылку для коллег. По ней они должны были провести классный час на тему «Братство славянских народов» и объяснить цели происходящее на Украине.

Для самых юных учеников Юлия выбрала мультфильм про Ваню и Миколу. Отправила его в чат педагогов. Позже выяснилось, что в результате кибератаки ссылка заменилась и вела к совсем другому ролику. В нем были нецензурная брань и сцены насилия. Ошибку вовремя заметили коллеги Шлыковой, и мультфильм детям не показали.

Однако на педагога все равно написали жалобу в прокуратуру. В школу пришли поверки, по их итогам назначили штраф. Летом женщине пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022. Анна Зайкова. Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022. Анна Зайкова. Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022. Анна Зайкова. Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022. Анна Зайкова. Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022. Анна Зайкова. Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022. Анна Зайкова.

Вернуться учитель смогла только после материала altapress.ru. Сегодня она победно встречает новый учебный год на прежнем рабочем месте.

Белые банты , цветные шарики

В 11:00 стройные ряды школьников разного возраста уже выстроились вокруг здания школы. Каждый в парадной форме. И, кажется, ее неотъемлемой частью стала улыбка. А еще воздушные шарики — у первоклассников.

Их в этом году особенно много — 60 человек. Для самых маленьких прозвучал трогательный первый звонок. Детишки читали стихи и получали полезные в учебе подарки. Всего торжественную линейку посетили около 200 человек: дети, родители, гости.

Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022. Анна Зайкова.

Александр, счастливый папа новоиспеченной первоклассницы, смирно стоит чуть поодаль от праздника и любуется дочкой.

— Школу выбрали сразу. В педагогическом составе и качестве образования сомнений после беседы с директором не осталось. Младшая через несколько лет, думаю, пойдет сюда же.

Учителей на празднике узнать сложно — они в толпе сливаются с родителями. А некоторых и вовсе совмещают эти роли.

Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022. Анна Зайкова. Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022. Анна Зайкова. Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022. Анна Зайкова.

Например, преподаватель английского языка Алексей Тагильцев. Его дочь в этом году перешла в 11-й класс. Поступать планирует на лесное дело. Папа поддерживает и уверен, что чадо справится с подготовкой к экзаменам даже без репетиторов.

«Коллеги — прекрасные специалисты. Не сомневаюсь в их уровне. К помощи со стороны прибегнем в крайнем случае», — решил мужчина.

О случившемся с восстановившейся в должности заместителя по воспитательной работе Юлией Шлыковой говорит однозначно: «Произошло чудовищное недоразумение. Мы все очень переживали. Хорошо, что ситуация разрешилась».

Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022. Анна Зайкова.

В толпе мамы с колясками, в которых спокойно спят малыши. Ведь до школы еще почти семь лет.

Ученики среднего звена чуть более грустны. Вот парень в темно-синем костюме и начищенных до блеска черных туфлях недовольно протягивает: «Я уже уста-а-а-ал стоять».

Самая счастливая

На сцене сияет от счастья наша героиня Юлия Шлыкова. Читает нескучные речи для больших и маленьких. Первоклашкам помогает подняться в класс, а выпускникам объявляет вальс.

Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022. Анна Зайкова.

Всю линейку с ее лица не сходит улыбка. Вдруг в толпе слышится: «Если бы не она, ничего бы не было!».

Несколько родительниц сходятся во мнении, что Юлия прекрасно справляется с организацией и ведением всех школьных торжеств.

Находятся и те мамы и папы, которые несколько месяцев назад подписывали петицию о возвращении педагога в школу.

Равнодушных мало. Однако некоторые вовсе отказываются говорить. Или коротко объясняют, что есть позиция, которую они не хотят озвучивать.

Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022. Анна Зайкова. Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022. Анна Зайкова. Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022. Анна Зайкова.

Ясно одно — Шлыкова успешно работает и уходить не собирается. Она рассказала корреспондентам altapress.ru, что у нее много трудовых планов. А главное — на все теперь есть силы.

После восстановления в должности помогала коллегам в подготовке к новому учебному году — это всегда большой комплекс задач. Тем более, учреждение «немолодое» и недоделок хватает сполна.

К счастью, и отдохнуть учительница успела — путешествовала с мужем и двумя детьми (кстати, они тоже учатся в Бобровской средней школе) на Байкал и пообщалась с нерпами.

Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022. Анна Зайкова.

Она с восторгом говорит: «Я их видела на расстоянии 50 метров! А потом, когда вернулась, один из барнаульских парков предложил спонсорскую поездку к ним для отличников. Там было представление с нерпами! Я вышла с него самая счастливая, счастливее детей».

Супруг Юлии Николай неохотно рассказывает, что историю с антироссийским мультфильмом семья пережила тяжело, а без поддержки окружающих вообще не понятно, как бы это закончилось. К тому же, в курсе происходящего были дети Шлыковых.

Жить без войны

К счастью, теперь кошмар в прошлом. Как нам удалось узнать, Светлана Иванова (имя изменено — Прим.Ред.), у которой были конфликты не только со Шлыковой, но и с другими педагогами, перевела своего ребенка на семейное обучение.

Что касается уголовного дела по поводу оскорблений, которые Светлана адресовала учителю, возбудить его пока не получается. Юлия по-прежнему получает отказы ведомств. По ее словам, они обусловлены тем, что в речи Ивановой отсутствует нецензурная лексика.

Педагог рассказывает: «Буквально вчера мне звонил участковый. Сказал, что материалов не достаточно для того, чтобы привлечь ее к ответственности. Но доследование продолжается. В скором будущем буду встречаться с адвокатом по поводу дальнейшей стратегии».

Шлыкова признается, что постоянно жить в негативе не может и сейчас относится к ситуации легко. Если обидчицу не получится наказать, не сильно расстроится. «Не могу все время воевать. Лучше направить энергию на что-то хорошее», — говорит она.

Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022. Анна Зайкова.

И все-таки без негатива не обходится. Нам рассказали, что Светлана Иванова продолжает писать жалобы в адрес Юлии Шлыковой и других педагогов Бобровской школы, которые ее поддерживают.

Директору образовательного учреждения Владимиру Коротенко приходится отвечать на эти «письма счастья».

Он говорит: «Администрация школы обязана реагировать. Более того, дочка Светланы согласно правилам семейного обучения должна проходить контроль в любой школе. Или, если того захотят ее родители, имеет право вернуться в школу по месту прописки, то есть к нам. И мы ее возьмем».