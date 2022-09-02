Танцевали, обнимались и плакали. Как прошла линейка в Бобровской средней школе, куда вернулась Юлия Шлыкова: большой фоторепортаж altapress.ru

Что произошло
История началась еще в марте 2022 года, когда Шлыкова получила материалы от районного комитета по образованию, чтобы подготовить рассылку для коллег. По ней они должны были провести классный час на тему «Братство славянских народов» и объяснить цели происходящее на Украине.
Для самых юных учеников Юлия выбрала мультфильм про Ваню и Миколу. Отправила его в чат педагогов. Позже выяснилось, что в результате кибератаки ссылка заменилась и вела к совсем другому ролику. В нем были нецензурная брань и сцены насилия. Ошибку вовремя заметили коллеги Шлыковой, и мультфильм детям не показали.
Однако на педагога все равно написали жалобу в прокуратуру. В школу пришли поверки, по их итогам назначили штраф. Летом женщине пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию.
Вернуться учитель смогла только после материала altapress.ru. Сегодня она победно встречает новый учебный год на прежнем рабочем месте.
Белые банты, цветные шарики
В 11:00 стройные ряды школьников разного возраста уже выстроились вокруг здания школы. Каждый в парадной форме. И, кажется, ее неотъемлемой частью стала улыбка. А еще воздушные шарики — у первоклассников.
Их в этом году особенно много — 60 человек. Для самых маленьких прозвучал трогательный первый звонок. Детишки читали стихи и получали полезные в учебе подарки. Всего торжественную линейку посетили около 200 человек: дети, родители, гости.
Александр, счастливый папа новоиспеченной первоклассницы, смирно стоит чуть поодаль от праздника и любуется дочкой.
— Школу выбрали сразу. В педагогическом составе и качестве образования сомнений после беседы с директором не осталось. Младшая через несколько лет, думаю, пойдет сюда же.
Учителей на празднике узнать сложно — они в толпе сливаются с родителями. А некоторых и вовсе совмещают эти роли.
Например, преподаватель английского языка Алексей Тагильцев. Его дочь в этом году перешла в 11-й класс. Поступать планирует на лесное дело. Папа поддерживает и уверен, что чадо справится с подготовкой к экзаменам даже без репетиторов.
«Коллеги — прекрасные специалисты. Не сомневаюсь в их уровне. К помощи со стороны прибегнем в крайнем случае», — решил мужчина.
О случившемся с восстановившейся в должности заместителя по воспитательной работе Юлией Шлыковой говорит однозначно: «Произошло чудовищное недоразумение. Мы все очень переживали. Хорошо, что ситуация разрешилась».
В толпе мамы с колясками, в которых спокойно спят малыши. Ведь до школы еще почти семь лет.
Ученики среднего звена чуть более грустны. Вот парень в темно-синем костюме и начищенных до блеска черных туфлях недовольно протягивает: «Я уже уста-а-а-ал стоять».
Самая счастливая
На сцене сияет от счастья наша героиня Юлия Шлыкова. Читает нескучные речи для больших и маленьких. Первоклашкам помогает подняться в класс, а выпускникам объявляет вальс.
Всю линейку с ее лица не сходит улыбка. Вдруг в толпе слышится: «Если бы не она, ничего бы не было!».
Несколько родительниц сходятся во мнении, что Юлия прекрасно справляется с организацией и ведением всех школьных торжеств.
Находятся и те мамы и папы, которые несколько месяцев назад подписывали петицию о возвращении педагога в школу.
Равнодушных мало. Однако некоторые вовсе отказываются говорить. Или коротко объясняют, что есть позиция, которую они не хотят озвучивать.
Ясно одно — Шлыкова успешно работает и уходить не собирается. Она рассказала корреспондентам altapress.ru, что у нее много трудовых планов. А главное — на все теперь есть силы.
После восстановления в должности помогала коллегам в подготовке к новому учебному году — это всегда большой комплекс задач. Тем более, учреждение «немолодое» и недоделок хватает сполна.
К счастью, и отдохнуть учительница успела — путешествовала с мужем и двумя детьми (кстати, они тоже учатся в Бобровской средней школе) на Байкал и пообщалась с нерпами.
Она с восторгом говорит: «Я их видела на расстоянии 50 метров! А потом, когда вернулась, один из барнаульских парков предложил спонсорскую поездку к ним для отличников. Там было представление с нерпами! Я вышла с него самая счастливая, счастливее детей».
Супруг Юлии Николай неохотно рассказывает, что историю с антироссийским мультфильмом семья пережила тяжело, а без поддержки окружающих вообще не понятно, как бы это закончилось. К тому же, в курсе происходящего были дети Шлыковых.
Жить без войны
К счастью, теперь кошмар в прошлом. Как нам удалось узнать, Светлана Иванова (имя изменено — Прим.Ред.), у которой были конфликты не только со Шлыковой, но и с другими педагогами, перевела своего ребенка на семейное обучение.
Что касается уголовного дела по поводу оскорблений, которые Светлана адресовала учителю, возбудить его пока не получается. Юлия по-прежнему получает отказы ведомств. По ее словам, они обусловлены тем, что в речи Ивановой отсутствует нецензурная лексика.
Педагог рассказывает: «Буквально вчера мне звонил участковый. Сказал, что материалов не достаточно для того, чтобы привлечь ее к ответственности. Но доследование продолжается. В скором будущем буду встречаться с адвокатом по поводу дальнейшей стратегии».
Шлыкова признается, что постоянно жить в негативе не может и сейчас относится к ситуации легко. Если обидчицу не получится наказать, не сильно расстроится. «Не могу все время воевать. Лучше направить энергию на что-то хорошее», — говорит она.
И все-таки без негатива не обходится. Нам рассказали, что Светлана Иванова продолжает писать жалобы в адрес Юлии Шлыковой и других педагогов Бобровской школы, которые ее поддерживают.
Директору образовательного учреждения Владимиру Коротенко приходится отвечать на эти «письма счастья».
Он говорит: «Администрация школы обязана реагировать. Более того, дочка Светланы согласно правилам семейного обучения должна проходить контроль в любой школе. Или, если того захотят ее родители, имеет право вернуться в школу по месту прописки, то есть к нам. И мы ее возьмем».