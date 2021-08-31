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Образование

Телефоны запретить и — физкультпривет: перечислены новые правила для школ

Перечислены требования Роспотребнадзора к работе школ с начала учебного года.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

Новые нормы запрещают детям находиться перед компьютером на уроках дольше положенного, пишет «Парламентская газета». Интерактивная доска на уроке для детей до 10 лет не должна использоваться более 20 минут, старше 10 лет — 30 минут. За компьютером можно сидеть в зависимости от возраста от 20 до 35 минут.

Телефоны в обучении и вовсе запрещаются, поскольку они «как источник электромагнитного излучения мобильник опаснее, чем планшет». В санитарных правилах даже предлагалось ограничить использование мобильных телефонов детьми до 18 лет. Однако из-за того, что гаджеты слишком прочно вошли в жизнь современных школьников, от этого предписания решили отказаться.

Во время занятий и перемен школьники должны прерываться на физкультминутку и гимнастику для глаз.

Особые требования предъявляются к уборке помещений, дезинфекции и проветриванию, пишет «Росбалт». Электронное оборудование нужно дезинфицировать каждый день, а мыть спортивные залы — минимум два раза в день.

Обучение стартует 1 сентября в традиционном — очном — формате.

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