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Образование

15 тысяч школьников в Алтайском крае получат пайки. Что в них?

Более 15 тысяч школьников из категории детей с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае получат продуктовые наборы за счет краевого бюджета, рассказали в региональном министерстве образования и науки.

Продуктовый набор для школьников.
Продуктовый набор для школьников.
educaltai.ru

Стоимость одного продуктового набора составляет более 1100 рублей.

В него входят крупы, макаронные и кондитерские изделия, сухофрукты, чай, рыбные и мясные консервы, сгущенное молоко и подсолнечное масло. Состав набора согласовали с управлением Роспотребнадзора.

«По заявлению родители смогут получить продуктовые наборы в местах, определенных муниципалитетом. При получении нужно иметь при себе документ, подтверждающий личность», — говорят в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что социальную поддержку натуральными продуктами пожилым людям (65+), малообеспеченным и многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации обеспечивает минсоцзащита.

Обращаться нужно в управления социальной защиты населения и комплексные центры социального обслуживания по месту жительства.

Еще 8 апреля выдавать сухпайки школьникам, находящимся на льготном питании, предложил глава Бурятии Алексей Цыденов.

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