Ежегодно на ЕГЭ случаются громкие скандалы. Altapress.ru собрал топ историй, которые всплывают в памяти каждый раз, когда разговор заходит об отмене экзамена.

Школьника из Перми выгнали с экзамена за честность

В школе № 76 в Пермском крае произошел инцидент. Юноша пришел на экзамен с телефоном, но металлоискатель не отреагировал на устройство. Организаторы не предупредили школьников о том, что нужно оставить электронные устройства за пределами аудитории, хотя должны были это сделать.

Ученик сам вспомнил о запрете и вернулся к организаторам, чтобы отдать им телефон. Это произошло до начала экзамена, когда еще не были выданы материалы или проведен инструктаж. Выпускника удалили с экзамена, а на заседании краевой ГЭК решили не допускать его к пересдаче в этом году. Однако Ленинский районный суд Перми принял решение в пользу выпускника и допустил его к пересдаче.

Омского школьника выгнали с ЕГЭ из-за циркуля

Выпускник из омской школы пришел на экзамен с циркулем и был удален преподавателем. Молодой человек подал апелляцию и выиграл ее.

ЕГЭ по литературе в барнаульском лицее №101 Анна Зайкова

Медалистка из-за одной ошибки на ЕГЭ пыталась покончить с собой в Москве

В Москве выпускница, которая с самого детства мечтала поступить в МГИМО, попыталась совершить суицид после экзамена по русскому языку. Девушка испугалась, что из-за допущенной ошибки не сможет набрать нужное количество баллов для поступления в институт.

После экзамена выпускница спросила ответ на вопрос, который вызвал у нее сомнения. Узнав, что ответила неправильно, она сильно расстроилась. Об этом девушка рассказала матери. Подростку оказали первую помощь и госпитализировали.

«Заставляли снимать лифчики и даже трусики»

В Воронеже перед сдачей ЕГЭ по русскому языку школьниц попросили снять нижнее белье, так как металлодетектор реагировал на металлические элементы в нем.

Представители местного министерства образования не увидели в этом нарушения этических норм. Однако ученицы сообщили, что подобные требования вызвали у них стресс и беспокойство. Родители учеников заявили, что детям приходилось в антисанитарных условиях откреплять металлические детали одежды и снимать пирсинг во время досмотра.

Готовые задания по математике утекли в интернет

В 2011 году во время ЕГЭ по математике все ответы утекли в интернет. Каждый мог приобрести задания за деньги. Однако организаторы узнали об этом и аннулировали некоторые работы.

Ранее стало известно, почему отмена ЕГЭ грозит ученикам еще большими мучениями - особое мнение.

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