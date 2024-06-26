Школьника из Перми выгнали с экзамена за честность
В школе № 76 в Пермском крае произошел инцидент. Юноша пришел на экзамен с телефоном, но металлоискатель не отреагировал на устройство. Организаторы не предупредили школьников о том, что нужно оставить электронные устройства за пределами аудитории, хотя должны были это сделать.
Ученик сам вспомнил о запрете и вернулся к организаторам, чтобы отдать им телефон. Это произошло до начала экзамена, когда еще не были выданы материалы или проведен инструктаж. Выпускника удалили с экзамена, а на заседании краевой ГЭК решили не допускать его к пересдаче в этом году. Однако Ленинский районный суд Перми принял решение в пользу выпускника и допустил его к пересдаче.
Омского школьника выгнали с ЕГЭ из-за циркуля
Выпускник из омской школы пришел на экзамен с циркулем и был удален преподавателем. Молодой человек подал апелляцию и выиграл ее.
Медалистка из-за одной ошибки на ЕГЭ пыталась покончить с собой в Москве
В Москве выпускница, которая с самого детства мечтала поступить в МГИМО, попыталась совершить суицид после экзамена по русскому языку. Девушка испугалась, что из-за допущенной ошибки не сможет набрать нужное количество баллов для поступления в институт.
После экзамена выпускница спросила ответ на вопрос, который вызвал у нее сомнения. Узнав, что ответила неправильно, она сильно расстроилась. Об этом девушка рассказала матери. Подростку оказали первую помощь и госпитализировали.
«Заставляли снимать лифчики и даже трусики»
В Воронеже перед сдачей ЕГЭ по русскому языку школьниц попросили снять нижнее белье, так как металлодетектор реагировал на металлические элементы в нем.
Представители местного министерства образования не увидели в этом нарушения этических норм. Однако ученицы сообщили, что подобные требования вызвали у них стресс и беспокойство. Родители учеников заявили, что детям приходилось в антисанитарных условиях откреплять металлические детали одежды и снимать пирсинг во время досмотра.
Готовые задания по математике утекли в интернет
В 2011 году во время ЕГЭ по математике все ответы утекли в интернет. Каждый мог приобрести задания за деньги. Однако организаторы узнали об этом и аннулировали некоторые работы.
Ранее стало известно, почему отмена ЕГЭ грозит ученикам еще большими мучениями - особое мнение.
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