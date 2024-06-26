Путевка в жизнь или дикий стресс. Почему отмена ЕГЭ грозит ученикам еще большими мучениями - особое мнение

Составлять законопроект об отмене ЕГЭ — это ежегодная традиция российских депутатов. Однако в этом году тень на государственный экзамен бросила скандальная ситуация в Воронеже, когда охранники потребовали от школьниц показать нижнее белье на наличие шпаргалок. Депутаты требуют вернуть обычные госэкзамены уже в 2025 году, но с ними не согласны учителя, общественные деятели и сам Росборнадзор. Altapress.ru разбирается в этом вопросе подробнее.

Наломанные дрова и истерзанные души

Законопроект о запрете ЕГЭ внесли в госдуму уже 6 июня, он находится на рассмотрении думского комитета по просвещению. Авторами инициативы выступили 14 депутатов Госдумы и сенатор Елена Афанасьева. Большая часть — представители ЛДПР. Также в числе соавторов — депутаты Нина Останина от КПРФ и Яна Лантратова от «Справедливой России».

Претензии к государственному экзамену не слишком отличаются от заявлений прошлых лет: неэффективен, не отражает реальных знаний учеников и изжил себя. Депутат госдумы, инициатор и один из авторов проекта Ярослав Нилов в очередной раз заявил, что формат ЕГЭ учит детей только «проставлять галочки в клеточках» и негативно сказывается на их психологическом состоянии:

«Последние события вокруг ЕГЭ – от публичных скандалов до откровенных трагедий - просто обязывают еще раз предметно вернуться к вопросу отмены Единого госэкзамена в пользу прежнего, традиционного формата государственной итоговой аттестации школьников. Уж слишком много наломано дров и истерзано душ», — цитируют депутата РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты подчеркнули, что родители вынуждены тратить деньги на репетиторов, чьи услуги могут сильно ударить по семейному бюджету. Вынуждено тратиться и государство, постоянно совершенствуя систему экзамена.

ЕГЭ по литературе в барнаульском лицее №101 Анна Зайкова

Также, по словам автором инициативы, коррупция, которую ЕГЭ должно было искоренить, просто переместилась из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад: «Имеются факты, когда школьников за деньги готовят к олимпиадам преподаватели вузов, которые являются организаторами этих олимпиад».

Кроме этого оппозиционеры припомнили недавний скандал, который произошел в июне в воронежской школе. Перед экзаменом школьниц заставили снять нижнее белье, потому что металлоискатели сработали на косточки в бюстгальтерах.

В качестве альтернативы депутаты предложили вернуться к традиционным государственным экзаменам. Согласно законопроекту, задания для них должны утверждать министерства образования в каждом регионе.

Авторы инициативы планируют реализовать законопроект уже к 1 января 2025 году. Депутаты подчеркивают, что в случае вступления закона в силу ранее полученные результаты ЕГЭ будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний.

ЕГЭ по литературе в барнаульском лицее №101 Анна Зайкова

Ответ Рособрнадзора

Однако отмену ЕГЭ не спешат поддерживать общественность и федеральные службы. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил ТАСС, что ведомство открыто к дискуссии, но отменять экзамен не собирается, пока не появится разумная альтернатива.

В том числе Telegram-канал Рособрандзора переопубликовал пост, в котором было сказано: «Совершенно очевидно, что новый заход по отмене ЕГЭ вызван не уважительными обстоятельствами, а чисто конъюнктурными. Оппозиционеры ухватились за хайп от скандала с досмотрами и раздеваниями школьников во время допусков на экзамены».

От "тренировки" к планомерной подготовке

Недостатки у единого государственного экзамена действительно есть, признает Роман Ракитин, директор колледжа АлтГУ. Долгое время он участвовал в обработке ЕГЭ и знает о процедуре достаточно много. К тому же его дочь сама сдает экзамены в этом году.

По мнению собеседника, основная проблема экзамена сегодня – это неправильный подход школы к подготовке учеников. В выпускных классах учителя стараются максимально «натренировать» выпускников на экзамен и втолковать те знания, которые не успели отдать раньше.

Прасолова Анна Валерьевна, заместитель директора колледжа АлтГУ по стратегическому развитию и Ракитин Роман Юрьевич, директор колледжа АлтГУ. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

«Но так получается далеко не с каждым предметом, – рассуждает Роман Ракитин. – Ту же историю нельзя выучить за один год. Необходимо заниматься ей со средней школы, чтобы выстроить нужные взаимосвязи между событиями и датами. Поэтому школьным учителям необходимо перейти от «тренировки» к планомерной подготовке к экзаменам».

Согласен директор колледжа и с тем, что процедура ЕГЭ вызывает большой стресс у учеников. Однако собеседник уверен, что эта проблему можно решить не отменой экзамена, а разговорами с самим выпускником: «Учителям, родителям и школьным психологам необходимо объяснять ученикам, что ЕГЭ – это лишь очередной этап в их жизни».

Что касается скандальных ситуаций, таких как в воронежской школе, тот тут Роман Ракитин считает, что вина лежит на самих организаторах экзамена:

«Чтобы таких ситуаций не происходило впредь, необходимо жестко регламентировать законность всех требований от учеников. Но следует понимать, что нельзя из-за конкретных людей, которые превысили свои полномочия, обвинять всю страну в случившемся».

ЕГЭ по литературе в барнаульском лицее №101 Анна Зайкова

Электричка, ночь на вокзале и очередь под дождем

Несмотря на имеющиеся недочеты, Роман Ракитин уверен, что преимуществ у ЕГЭ все же больше:

«Во-первых, он позволяет ребенку поступить в любой вуз из любой точки страны. Оно уравнивает всех школьников и дает им одинаковые шансы на поступление. Раньше, чтобы подать документы, необходимо было ехать в желаемый университет и сдавать внутреннее испытание. Я сам сдавал выпускные экзамены в школе и вступительные в вузе — это было очень тяжело».

Согласна с ним и Наталья Смарыгина, советник директора по воспитанию и учитель английского языка барнаульского лицея №73. На своей странице во «Вконтакте» Наталья вспомнила, как она сдавала вступительные экзамены в университет:

Наталья Смарыгина Из личного архива Натальи

«И словно не было всех этих лет… Мы с подругой Наташкой снова едем на электричке сдавать экзамен в Барнаул, ночуем на вокзале, всю ночь муштруя друг друга по правилам русского языка... Еле живые идем в ВУЗ на экзамен, ждем очереди на улице под дождем, петляем по коридорам, заполняем кипы бумаг, сдаём, встречаем в коридоре дядьку, который "за скромное вознаграждение решит вопрос с поступлением"... Потом снова электричка до дома и провал в памяти от адского перенапряжения и усталости. О том, чтобы поступать куда-то, кроме ближайшего к родному городку Барнаула и не мечталось, ведь денег на поездку в другие вузы просто не было».

Впечатления от поступления в вуз у Натальи остались незабываемые. И именно по этой же причине она не хочет, чтобы ее дети проделали такой же путь. Ведь это огромная трата сил, средств и нервов. “Пусть мои дети сдадут ЕГЭ и поступят в вузы, которые выбрали – а они на разных концах страны. И потом отменяйте”, – говорит учитель.

Наталью поддержали ее подписчики в комментариях, поделившись личным опытом:

"У меня личный печальный опыт поступления с традиционной системой. Не поступила — намекали на "позолотить ручку"... В ЕГЭ есть плюсы, есть и напряжение, но я за ЕГЭ. И за равнозначность вариантов". "Моя дочь благодаря именно этому экзамену поступила и отучилась в МГУ. Каким таким чудесным образом ребёнком из других регионов России может попасть в лучший вуз страны, жить в общежитии за символическую плату, я не представляю". "ЕГЭ одновременно решает и закрывает два вопроса , выпускных и вступительных экзаменов, дает возможность детям из сельской местности поступить в престижные вузы страны. Да, может и надо рассмотреть вопрос о том, чтобы не привязывать ЕГЭ к аттестату с отличием или другому, но никак не отменять"

ЕГЭ по литературе в барнаульском лицее №101 Анна Зайкова

Нельзя угадать — надо знать

По мнению Романа Ракитина, суждение о том, что ЕГЭ – это “угадайка”, которая не проверяет реальные знания учеников, сегодня несостоятельное.

«Действительно раньше в экзамене был тестовый блок, который предлагал выбрать правильный ответ, – рассказывает собеседник. – Но сегодня большинство заданий – с открытым ответом, и ученик должен решить задачу, вспомнить дату, назвать событие. А эти факты уже угадать невозможно, их нужно только знать».

Директор колледжа отметил и то, что вопреки распространенному заблуждению, ЕГЭ проверяют не компьютеры. «Ответы проверяют эксперты, а машина только помогает. К тому же ученик может посмотреть в личном кабинете, как проверили его вариант, и подать апелляцию, если он не согласен с проверкой», – подчеркивает собеседник.

«Что нуждается в пересмотре, так это ОГЭ – поделился своим мнение Роман Ракитин. – Ведь от девятиклассников требуют не менее серьезной подготовки, чем у одиннадцатиклассников, а это очередные затраты на репетиторов. Но по итогу они получают обычные оценки. Поэтому тут бы не помешало возвращение госэкзаменов».

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