«Все будет мягко и плавно». Что будет с российскими вузами, образованием и студентами после отмены бакалавриата - отвечает altapress.ru

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Что произошло?

Напоминаем, что об отказе от Болонской системы стало известно еще в 2023 году. Тогда президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости «вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет».

В апреле того же года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков анонсировал три ступени новой системы образования. А уже в мае стартовал пилотный проект, его тестировали в шести вузах. На это все, условно, и успокоились. Остальные вузы не спешили перенимать опыт коллег, а новости о новом "базовом высшем" появлялись все реже. И о нововведении начали забывать.

Напомнил о грядущих переменах опять же Валерий Фальков. 14 мая на пленарном заседании Госдумы он заявил, что с 2025 года в российской системе высшего образования не будет понятия «бакалавриат». Как и исчезнет слово «магистратура» из привычного обихода. Это заставило понервничать абитуриентов и студентов.