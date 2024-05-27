«Все будет мягко и плавно». Что будет с российскими вузами, образованием и студентами после отмены бакалавриата - отвечает altapress.ru

Напоминаем, что об отказе от Болонской системы стало известно еще в 2023 году. Тогда президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости «вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет».
В апреле того же года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков анонсировал три ступени новой системы образования. А уже в мае стартовал пилотный проект, его тестировали в шести вузах. На это все, условно, и успокоились. Остальные вузы не спешили перенимать опыт коллег, а новости о новом "базовом высшем" появлялись все реже. И о нововведении начали забывать.
Напомнил о грядущих переменах опять же Валерий Фальков. 14 мая на пленарном заседании Госдумы он заявил, что с 2025 года в российской системе высшего образования не будет понятия «бакалавриат». Как и исчезнет слово «магистратура» из привычного обихода. Это заставило понервничать абитуриентов и студентов.
К 2023 году противников у Болонской системы собралось более, чем достаточно. Еще до официального отказа Фальков говорил "Коммерсанту":
«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».
Болонскую систему критиковали некоторые руководители вузов. В том числе ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. РИА Новости процитировали его на открытии лицея в Усть-Лябинске в 2022 году:
«К сожалению, в 1990-х мы начали копировать многое, что нам не свойственно, Болонскую систему и многие другие системы, чем существенно понизили качество образования».
В конце концов о возвращении к истокам заговорил и сам президент РФ Владимир Путин. Как сообщает РБК, глава страны отметил, что «в некоторых направлениях нужно вернуться к той системе подготовки специалистов, которая у нас была еще в Советском Союзе, сделав поправку, конечно, на требования сегодняшнего дня».
Согласно документу, студентам будет доступно два уровня высшего образования и один уровень профессионального образования — аспирантура.
Бакалавриат и специалитет заменит базовое высшее образование. Как указывал Фальков, этот уровень должен обеспечивать «междисциплинарный, практико-ориентированный подход к подготовке будущих кадров».
Следующая ступень — специализированное высшее образование. Оно предусматривает более углубленную подготовку кадров и должно заменить магистратуру и ординатуру. Получить специализированное можно будет только после окончания базового образования.
Название не изменилось только у аспирантуры. Она будет по-прежнему направлена на подготовку научных и научно-практических кадров. При этом поступить в аспирантуру можно будет уже после окончания базового обучения. Но можно и «по старинке» — после выпуска на специализированном.
Обучение на базовом высшем образовании будет составлять от четырех до шести лет, в зависимости от специальности.
На специализированном — от одного года до трех. От стандартных двух лет, которые всегда были в магистратуре, решили отказаться в пользу более гибкого обучения.
Сроки обучения на аспирантуре не изменились. Они все так же зависят от научной специальности и формы обучения и могут составлять от трех до пяти лет.
Пока точные изменения не известны, идет работа по разработке новых нормативно-правовых актов и стандартов с учетом изменений в системе высшего образования. Фальков заявил, что они будут готовы уже к концу этого года.
Велика вероятность, что нынешние студенты, обучающиеся по Болонской системе, продолжат свое обучение на прежних уровнях. Например, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ заявил в своем Telegram-канале, что «обучение по программ бакалавриата (и другим) продолжится до выпуска из университета с дипломом последнего».
Однако не исключено, что студентов могут перевести на новую систему высшего образования, если он согласится. Об этом говорит и сам МИФИ: «Мы бы хотели, чтобы нам дали возможность (при согласии, конечно, студента) перевести тех, кто будет учиться на программах бакалавриата на 2 курсе, на базовое образование, чтобы улучшить качество их подготовки».
На этот случай Владимир Путин заявил, что при переходе студентам не придется переучиваться или «опускаться на какой-то более низкий уровень для того, чтобы подтвердить уровень своего образования».
«Все будет естественным путем происходить — мягко и плавно», — подчеркнул глава страны.
Актуальность дипломов об окончании всех трех ступеней сохранится. Это подтвердил и замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, заявив, что документы «сохранят свой вес».
А вот к «базовикам» и «специалистам» рынку еще предстоит привыкнуть, отметил начальник управления по организации приема абитуриентов Государственного университета управления Вадим Диких в интервью MSK1.RU. Он считает, что рынку потребуется как минимум два-три года, чтобы встроить выпускников новой системы образования в экономическую среду России.
«И тут тяжелее придется выпускникам, получающим «высшее» и «высшее специализированное» образование, нежели бакалаврам», — отметил эксперт.
Сегодня в России насчитывается 1024 вузов. И.о. вице-премьера Дмитрий Чернышенко на заседании комитета Госдумы заявил, что к 2026 году новую модель высшего образования внедрят в 1 тыс. российских вузов — то есть почти во всех. Об этом сообщает ТАСС.
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