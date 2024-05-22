Месяц остался до окончания приема заявок от работодателей на цифровой платформе «Работа в России» о заключении договоров целевого обучения с абитуриентами профильных вызов и сузов. Свои предложения уже формируют предприятия сельхозпредприятия региона. Ознакомится с ними потенциальные целевики смогут после 28 июня, когда база предложений будет опубликована на портале.

Как объяснили в приемной комиссии Алтайского аграрного университета, сельхозпроизводители интересуются новым механизмом поиска кандидатов на целевое обучение, но пока заявки подали лишь единичные предприятия. Между тем старт был дан еще 1 мая.

Представители вуза считают, что аграрии пока изучают сам механизм, ведь все новое вызывает немало вопросов.

«Нам поступают звонки от аграриев. Их интересуют нюансы, — рассказала ответственный секретарь приемной комиссии АГАУ Марина Кошкарева. — Рассказываем, объясняем, что ничего сложного нет. Необходимо всего лишь зарегистрироваться в Госуслугах, перейти по ссылке «Работа в России» и далее, следуя подробной инструкции, выполнить ряд простых операций, заполнив необходимые разделы».

Смартфон в руках. Фото: ru.freepik.com, автор Dragana_Gordic.

В этих разделах помимо наименования организации и места расположения, заказчик указывает все то, что он готов предложить студенту во время учебы. Например, оплату проживания в городе и проезда в случае заочного обучения. А также прописать уровень стипендии, которую будет выплачивать, и другие приятные бонусы.

Со своей стороны он вправе выставить критерии для потенциального сотрудника, в том числе его успеваемость при обучении (только отличник или хорошист), посещаемость занятий, прохождение производственной практики исключительно на базе его предприятия.

Важно, добавляет ответсекретарь, прежде чем заключить целевой договор, абитуриент должен все тщательно взвесить и, беря на себя обязательства, понимать всю меру ответственности. Попытки таким образом проскочить в вуз, не намереваясь выполнять прописанные условия, чреваты неприятными последствиями.

«В случае если после зачисления в вуз молодой человек решит, что дело сделано, и целевое обучение ему ни к чему, он будет отчислен, причем без права в дальнейшем поступить на бюджетное обучение», — предупреждают в приемной комиссии.

Студенты. СС0.

С этого года, уточняют в вузе, заключение целевых договоров через платформу «Работа в России» - единственно возможный вариант. Документы в бумажном виде отныне не принимают.

В целом, считает Кошкарева, это вполне удобный, доступный способ, который не требует личного присутствия заявителя в стенах образовательного заведения. Найти подходящего кандидата, которого можно растить с первого курса и вплоть до выпускного, можно не выходя из рабочего кабинета.

Этот механизм удобен и для абитуриентов, готовых заключить целевой договор. Все предложения от потенциальных работодателей с подробной информацией, ему будут приходить в личный кабинет.

Поле. Дорога. Анна Зайкова

«В целом мы рассматриваем цифровизацию целевых договоров, как эффективный инструмент. Важно, чтобы в этом процессе сошлись два вектора. В современных условиях тотального дефицита кадрового дефицита, аграриям нужно очень постараться, чтобы молодые люди выбрали сельское хозяйство, работу именно в их компаниях, да в целом предпочли село, как место жительства», — говорит Кошкарева.

И с сожалением добавляет: «Пока мы наблюдаем тенденцию, когда наши выпускники, имея диплом, например, агронома или зоотехника, работают за прилавками барнаульских магазинов. Чтобы ее переломить, нужен комплексный подход, а цифровые договоры - один из инструментов».

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