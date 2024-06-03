В новом учебном году ученикам запретят пользоваться телефонами, вернутся привычные уроки труда с шитьем и самодельными табуретками, а к новому уроку «Основы безопасности защиты Родины» уже закупают учебные автоматы. И это далеко не все изменения, которые произойдут в школах 1 сентября 2024 года. Подробнее об этом — в материале altapress.ru

Запрет на телефоны

С 1 сентября 2024 года ученикам запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Эта новость больше всего взволновала школьников, но обрадовала их родителей. За запрет выступили более 80% учителей и родителей, согласно опросу 1 ноября 2023 года в Telegram-канале председателя палаты Госдумы Вячеслава Володина.

Закон приняли и одобрили в прошлом декабре. Согласно ему, ученикам будет запрещено пользоваться телефонами и умными часами с сим-картой, которые могут выполнять те же функции, что и мобильник, заявила председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

При этом школьникам разрешат пользоваться телефоном на переменах, а также в экстренных случаях, когда возникла угроза жизни или здоровью.

В Алтайском крае запрет смартфонов на уроках успешно практикуют уже несколько школ. Подробнее об этом можно прочитать в нашем большом материале.

Школа. Учеба. СС0.

Защита прав учителей и наказание за оскорбления

В новом учебном году учителя, наконец, смогут на законодательном уровне защищаться от дерзких нападок учеников и даже наказывать их в случае необходимости. Такой пункт добавили в закон "Об образовании" на федеральном уровне в декабре прошлого года. А уже в феврале корректировки в региональный закон о статусе педагога и об образовании внес губернатор Алтайского края.

У педагогов на уровне закона появится право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности. До этого такое право было только у учеников.

Теперь, если школьник нарушит или ущемит права учителя (оскорбит, унизит или даже ударит), тот имеет полное право пожаловаться руководству образовательной организации и потребовать дисциплинарного наказания. Если раньше руководитель мог закрыть на жалобу глаза, то теперь он должен рассмотреть ее обязательно.

Школа. Учитель. Доска. unsplash.com

Возвращение труда

В расписании учеников начальной и основной школы появятся традиционные уроки труда: с шитьем и строганием табуреток. Только в этом году их дополнят профориентационными модулями.

По словам Ольги Казаковой, уроки должны сформировать комплекс социально-бытовых навыков, а также помочь ученикам определиться с будущей профессией.

Малыши с первого по четвертый класс будут учиться основам слесарного дела, кройке, шитью и другим навыкам ручной работы. В основном они будут работать с бумагой, картоном, тканями, природными материалами и другими.

С пятого по девятый класс уроков труда станет больше, а программу дополнят новыми обязательными модулями. Их будет пять: "Производство и технологии", "Технологии обработки и пищевых продуктов", "Компьютерная графика. Черчение", "Робототехника" и "3-D моделирование, прототипирование, макетирование".

Кроме того, ученики смогут выбрать три дополнительных модуля: "Автоматизированные системы", "Животноводство" и "Растениеводство".

Шитье. Рукоделие. СС0

Защита Родины и военная подготовка

Изменятся и уроки привычных "Основ безопасности жизнедеятельности". Теперь они будут называться "Основы безопасности и защиты Родины" и будут включать в себя элементы начальной военной подготовки.

Учащимся с восьмого по девятый класс расскажут, как действовать при чрезвычайных ситуациях и какие мероприятия проводятся в стране для защиты населения. Их обучат навыкам оказания первой медицинской помощи и умению быстро ориентироваться при возникновении опасности.

В старших классах ученики будут отрабатывать полученные навыки на практике. Они пройдут тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку

Как недавно стало известно СМИ, Алтайский институт развития образования имени Топорова уже заказал поставку комплектов оборудования для алтайских школьных кабинетов ОБЗР. В комплект вошли учебный автомат Калашникова АК-74М, противогазы, бронежилеты, макеты гранат, респираторы и многое другое.

Школа. Образование. открытые источники (CC0)

Школьная форма по ГОСТу

В новом учебном году в школах могут ввести ГОСТ на форму для учеников. Об этом "Парламентской газете" сообщили в Роскачестве и подтвердили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент в российском законодательстве понятие государственного стандарта школьной формы не предусмотрено.

Сейчас требования к детской одежде зафиксированы в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Школьники. Школа. Анна Зайкова

Семьеведение

В апреле этого года Минпросвещения РФ заявило, что с 1 сентября в программе для учеников старших классов появится предмет «Семьеведение». Он будет проходить в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» или внеклассной работы.

"Важно, чтобы это был доверительный и деликатный разговор между учителем и детьми с обратной связью, направленный в том числе на формирование позитивного отношения к созданию семьи», – заявила заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова в ходе совещания Президента России Владимира Путина с членами правительства.

Школьники сидящие за партами. Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

"Обществознания" меньше, "Истории" больше

Еще одно крупное изменение произойдет в 2025 году. С 1 сентября в программе с шестого по восьмой класс исключат урок "Обществознание".

Урок останется в программах старших классов. На него выделят один час в неделю в девятых и десятых классах и два часа в неделю для одиннадцатых.

В Минпросвещения РФ заявили, что обновленный курс обществознания будет более практикоориентированным. Под него будут адаптированы задания ОГЭ и ЕГЭ.

Вместе с тем уроков "Истории" станет значительно больше. Количество часов увеличили с 340 до 476 часов: в 5-8 классах — по три часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе — по два часа в неделю.

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