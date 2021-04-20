«Тополинский пух». Родители переживают за жизнь учеников в «разносимой по ветру» школе Алтайского края

Жители алтайского села просят разобраться с аварийным состоянием Тополинской средней школы, где мальчики занимаются вышиванием вместе с девочками, потому что мастерская в аварийном состоянии, как и само здание, которое никогда нормально не ремонтировали, сообщает реготделение «Справедливой России».

Школа расположена в селе Топольном — в Угловском районе. В 2021 году зданию исполнится 58 лет, и за это время, по словам жителей, его ни разу капитального не ремонтировали.

«Разрушается на глазах. В некоторых классах и вовсе небезопасно находиться. В школе учатся 73 ученика. Кроме того, более 20 ребятишек посещают детский сад», — говорится в обращении сельчан.

Родители учеников отметили, что школа находится «просто в убогом состоянии». Для подтверждения они сделали несколько фотографий учебного заведения.

Местные жители рассказали, что потолки в школе после дождей провисают, а вскоре могут обрушиться — как это произошло пару лет назад в спортзале, где сгнили деревянные перегородки. Из-за угрозы падения потолка примерно полгода дети занимались физкультурой в коридорах.

Потолок залатали, но проблему это не решило — крыша, по словам родителей учеников, так и остается дырявой.

В холодное время года школу якобы выстуживает из-за старых деревянных окон, которые пытаются утеплить ватой и мыльными тряпками, и старых входных дверей с дырами.

«Крыша здания прохудилась, а шифер давно пришел в негодность, из-за чего, после дождя или оттаявшего снега классы начинает заливать, а штукатурка обваливается на головы детей и учителей», — рассказала жительница Топольного.

Родители учеников отметили, что косметический ремонт в школе проводят ежегодно — благодаря их физической и финансовой помощи. Также иногда помогает администрация района. А вот потолки, окна и стены самостоятельно отремонтировать не получается.

«На протяжении пяти лет власть обещала построить новую школу, но вставили лишь двери парадного входа. Конечно, мы бы не отказались от нового здания, но сейчас мы думаем только о капитальном ремонте. Для нас главное — это дети, за безопасное и комфортное обучение которых мы боремся», — отметили жители села.

Они попросили депутата Госдумы от Алтайского края Александра Терентьева поспособствовать более оперативному включению школы хоть в какую-нибудь региональную программу.

В обращении сельчан также подчеркнули, что разрушение школы — не единственная проблема. К примеру, дети из-за отсутствия материальной базы не имеют возможности проводить полноценные опыты по химии и лабораторные работы по физике, предусмотренные школьной программой.

Сдача зачета по физкультуре , пер. Некрасова. 1958 год. Александр Антошкин

Спортивный инвентарь — в минимальном количестве. Отсутствует стадион. Признали аварийной мастерскую, где раньше проводили уроки по труду. В итоге мальчики сидят вместе с девочками и занимаются вышиванием.

«Соответствующий запрос уже отправлен в министерство образования и науки Алтайского края. Будем разбираться, ведь наши дети должны получать качественное образование в надлежащих и главное безопасных условиях», — пообещал Терентьев родителям учеников Тополинской школы.

Ранее altapress.ru пообщался с главой фракции «Справедливая Россия» в региональном парламенте Александром Молотовым, которому близка по духу социально-демократическая идеология.