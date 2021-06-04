Три алтайские школы вошли в список лучших в России по техническому профилю

Учебные заведения Барнаула и Бийска вошли в первый в России рейтинг школ технического профиля, сообщили в краевом министерстве образования и науки.

Речь идет о барнаульских лицеях № 124 и гимназии № 42, а также о Бийском лицее-интерната. Эти школы готовят абитуриентов для ведущих вузов технического профиля.

Список составило крупнейшее в России рейтинговое агентство RAEX (РА «Эксперт») при поддержке Фонда Андрея Мельниченко. В топ-200 вошли школы 44 регионов России.

Больше 400 выпускников Бауманской инженерной школы № 1580 в 2020 поступили в ведущие вузы на технические специальности. Эта школа заняла первое место в рейтинге.

Ранее в престижной гимназии № 42 Барнаула сменился директор. Руководителем стал 31-летний Иван Гребенкин, учитель информатики и ИКТ.