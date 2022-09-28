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Образование

Три человека претендуют на должность ректора АлтГТУ

Три кандидата претендуют на должность ректора Алтайского технического университета (АлтГТУ), пишет «Банкфакс».

Иван Ползунов.
Иван Ползунов.
Иван Фомин.

В выборах на пост участвуют действующий ректор Андрей Марков, а также директор института экономики и управления Ирина Сычева и начальник научного управления Елена Ананьева.

Выборы в АлтГТУ объявили 2 сентября. Претенденты должны были предоставить документы до 26 сентября, а 28 сентября пройдет заседание ученого совета — на нем утвердят списки кандидатов.

Предположительно, сами выборы состоятся к концу 2022 года.

Предыдущее голосование прошло 21 декабря 2017 года.

Ранее ректора одного из барнаульских вузов осудили за растрату.

Между тем ученикам в российском регионе разрешили не ходить в школу из-за тайфуна.

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